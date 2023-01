Madagascar: Fortes précipitations - Vigilance pour la Betsiboka, pas de risque pour le moment à Analamanga

De nombreux districts du pays sont actuellement sous les eaux. Le cas de Maroantsetra est assez alarmant.

La Direction générale de la météorologie annonce de fortes précipitations dans les jours qui viendront, du moins jusqu'au 24 de ce mois. Les districts d'Ambanja, Bealanana, Analalava, Antsohihy, Boriziny, Mampikony, Besalampy, Mahanoro, Marolambo ainsi que les districts de la région Boeny, Vatovavy et Fitovinany en sont concernés. Les taux de précipitations pourraient atteindre 70 à 100 mm dans les 24 heures si l'on s'en tient à la Direction générale de la météo.

La vigilance est également de mise pour la région Betsiboka, notamment dans les zones longeant la rivière Betsiboka où le niveau de l'eau serait resté à 1,5 à 9 heures, hier. Pour la rivière Ikopa Antafia (près de Maevatanana), le niveau serait passé de 0,24 m à 0,23 m en 24 heures. La Direction générale de la météo maintient l'avis d'alerte bleue pour Ambatoboeny, Marovoay, Madirovalo et Marolaona.

Pertes

Le bilan officiel publié par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) fait état d'une perte humaine et d'une personne portée disparue. Le nombre de sinistrés s'élève à 2 684 tandis que les déplacés de façon provisoire sont au nombre de 214.

Le même bilan note d'importants dégâts matériels dans plusieurs districts et régions du pays. La route reliant Anosibe an'Ala et Moramanga est entièrement impraticable à cause de la montée des eaux. Il en est de même pour la route nationale 22 au PK 28 et PK 29 reliant Vavatenina et Marolambo. Une partie de la route reliant Vavatenina et Miarinarivo est également coupée du fait de la montée de la rivière Saranindona.