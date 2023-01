Afrique: CHAN 2022 / N'Diaye M'Backé (Mauritanie) - " Notre objectif est de remporter le CHAN "

Le gardien de la sélection locale mauritanienne de football, N'Diaye M'Backé était face à la presse pour livrer ses impressions au sortir du match nul concédé par sa formation face à l'Angola.

Par rapport au match, qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse ?

Le match était très difficile. On est dans une poule de trois équipes qui est difficile. Il y a qu'une seule équipe qui va se qualifier. On a joué notre première finale contre les Angolais et on a pris un point. Maintenant on est déjà focus sur le match contre les Maliens. Ce sera une deuxième finale pour nous. On fera le maximum possible pour se qualifier.

Vous avez eu de bonnes occasions pour marquer !

Évidemment qu'on avait eu des occasions malheureusement les jeunes n'ont pas marqué et ça fait partie du foot. L'essentiel était de ne pas perdre et les jeunes l'ont fait. Désormais on est focus sur le prochain match.

Que pensez-vous de l'équipe malienne ?

On connaît très bien les Maliens. On s'est affronté plusieurs fois. Ils ont fait une énorme remontada face aux Angolais. Notre objectif est de remporter le CHAN. Contre les Maliens on fera avec la tactique de l'entraîneur.