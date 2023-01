Tunisie: Nabeul-Législatives-Second tour - L'écologie et la culture parmi les points soulevés par les candidats de la circonscription de Kélibia-Hammam Ghezaz

NABEUL — L'écologie et la culture sont parmi les points soulevés par les deux candidats de la circonscription de Kélibia-Hammam Ghezaz Nejiba Ben Hassine et Fadhel Ben Torkia qui concourent le second tour des législatives prévues le 29 janvier prochain.

A ce propos, la candidate Nejiba Ben Hassine, professeur universitaire en droit et activiste dans la société civile a indiqué à l'agence TAP que son programme électoral met l'accent sur la nécessité de créer un pôle touristique écologique culturel dans la région en vue de mettre en avant ses spécificités naturelles et culturelles.

Pour sa part, le candidat Fadhel Ben Torkia, docteur en informatique a souligné l'importance de la protection du littoral et du tissu forestier en plus d'effectuer des travaux de réaménagement des marais de Kelibia et Hammam Ghezaz et les transformer en des parcs.

Dans le domaine culturel, Nejiba Ben Hassine s'est engagé à la création d'un centre culturel intégré en vue de protéger les jeunes de la délinquance.

De son côté, Ben Torkia a mis l'accent sur l'importance de la valorisation et de l'appui du festival du cinéma amateur de Kélibia en plus de la protection des sites archéologiques dans son programme électoral.

A noter que les deux candidats sont en lice pour un siège parmi les 6 sièges consacrés à la circonscription électorale Nabeul 1 dans le prochain parlement.