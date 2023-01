Congo-Kinshasa: Livre - Kyota B Kutumisa publie " Destin brisé d'un chrétien "

Dans son ouvrage de 208 pages paru aux éditions L'Harmattan, Kyota B Kutumisa raconte l'histoire du jeune Malutidi qui veut devenir prêtre et même évêque. Malheureusement, il est de plus en plus déçu par le comportement de ses maîtres religieux du primaire au doctorat.

Malutidi était très pieux, studieux et admirateur des pères jésuites. Arrivé au collège, il a été choqué et étonné comme plusieurs de ses condisciples d'entendre cette phrase : " Les pères nous ont toujours enseigné le principe de Jésus, lorsque l'ennemi vous gifle à la joue gauche, tendez-lui la joue droite. Aujourd'hui, un père nous demande de nous réjouir de la mort de quelqu'un ! ".

A partir de ce jour, Malutidi et ses condisciples deviennent très critiques, posent des questions de plus en plus critiques en classe au cours de religion, des matières leur paraissent incohérentes. Le jeune Malutidi ne comprend plus rien et ne pense plus devenir prêtre. Elève des missionnaires, Malutidi devient ouvertement antireligieux, de pieux au départ, il devint incroyant à l'arrivée.

Son attitude de suspicion augmente, sa méfiance déjà grandissante envers la religion catholique connut son paroxysme. Malutidi et son collègue Kalele sont révoqués de l'école et mis aux arrêts, à la demande des missionnaires pour cause de conviction religieuse différente.

Trois mois après, ils ont été libérés du cachot. Deux ans après, Malutidi reçoit une bourse d'études, grâce à son directeur de thèse pour préparer son doctorat à Louvain, en Belgique. Le jeune constate que dans ce pays, il existe ce qu'on appelle " liberté religieuse ", chacun a le droit d'adopter la religion de son choix ou de ne même pas avoir de religion du tout, on n'est pas mal vu pour autant. Les religions chrétiennes au Congo étaient simplement djihadistes.

Le doctorant Malutidi découvre toute la réalité de la colonisation cachée, l'autorité coloniale avait décidé, en complicité avec le Saint-Siège, de ne pas instruire les Congolais, craignant un jour qu'ils puissent se révolter contre l'occupation. On enseignait aux Congolais que la religion et ils n'ont que la Bible comme référence dans leur tête.

De retour au pays, Malutidi pense que les religions chrétiennes en Occident favorisent soi-disant l'émergence de la civilisation universelle actuelle. En Afrique, elles créent l'obscurantisme et un retour en arrière. Le christianisme n'a pas su vaincre le fétichisme. Bien au contraire, les pasteurs sont en même temps des devins, des maîtres du comportement. Du coup, les chances de développement sont très compromises.

Kyota B Kutumisa est auteur de deux romans: " Les aventures de Lumengu " et " Destin brisé d'un chrétien ". Docteur à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, il est professeur de linguistique et de sémiologie de la communication à l'Université de Kinshasa et poursuit parallèlement une carrière politique.