Congo-Kinshasa: Belgique - Une avenue Patrice-Lumumba inaugurée dans la ville de Mons

La nouvelle avenue, inaugurée le 19 janvier, est située dans le quartier des Grands Prés à Mons sur un axe important en cours de rénovation.

L'inauguration de la nouvelle avenue a eu lieu en présence du bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, et de quelques membres de la communauté congolaise. A cette occasion, une partie du Chemin de l'inquiétude et de l'avenue des bassins à Mons a été officiellement renommée en hommage au premier Premier ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo, qui fut aussi la principale figure de l'indépendance de ce pays.

Nicolas Martin a déclaré : "Avec le collège communal, nous tenions depuis longtemps à poser ce geste symbolique. Il met en valeur le combat pour l'indépendance du Congo et témoigne de l'importance que nous accordons à nos liens avec ce pays et sa population. En octobre 2018 déjà, la ville de Mons avait tenu à commémorer sa mémoire, avec l'installation d'une plaque sous le porche de l'Hôtel de Ville. Nous désirions aller plus loin en intégrant le nom de M. Lumumba à notre tissu urbain et en l'occurrence, à l'une des avenues de Mons, qui fait, par ailleurs, l'objet d'une profonde réfection en ce moment et qui accueillera une nouvelle école dans quelques années ."

Pour sa part, l'Echevin Achile Sakas a indiqué que cette nouvelle appellation rappelle également que Belges et Congolais sont aujourd'hui unis par un lien fort, indépendamment du poids du passé.

A Mons, selon les chiffres officiels, vivent 1177 Congolais et personnes d'origine congolaise. Présente depuis plusieurs générations, explique la commune de Mons, la diaspora congolaise a toujours été très active et participe au dynamisme de la ville et de toute la région. " L'implication de la communauté congolaise dans notre ville est exemplaire : de nombreux talents ont émergé au fil du temps, des projets positifs ont été menés à bien et l'implication citoyenne dans la vie de la communauté montoise a toujours été intense. Soulignons, par ailleurs, que l'identité montoise a été pleinement adoptée par de nombreux Congolais. La communauté montoise est la principale communauté belge à Kinshasa et le doudou y a même été transposé chaque année ", a indiqué la commune.

Devenu Premier ministre le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, Patrice Lumumba a occupé ce poste pendant soixante-sept jours seulement, avant d'être révoqué, puis assigné à résidence, arrêté ensuite, et transféré enfin au Katanga pour y trouver la mort le soir même, le 17 janvier 1961, à l'âge de 35 ans. En 2002, l'ancien ministre belge des Affaires étrangères, Louis Michel, avait présenté ses "excuses" et ses "profonds et sincères regrets" au peuple congolais pour le rôle de son pays dans la mort de Patrice Lumumba.