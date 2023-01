Congo-Brazzaville: Santé publique - Quarante-six médecins prêtent serment

La ministre Delphine Édith Emmanuel, en charge de l'Enseignement supérieur, a congratulé le 20 janvier à Brazzaville quarante-six médecins formés à la Faculté des sciences de la santé de l'Université Marien- Ngouabi, après leur prestation du serment d'Hippocrate.

Les lauréats de la trente-neuvième promotion des doctorats en médecine et la cinquième des masters en sciences de la santé ont mené leurs travaux de recherche sur l'épidémiologie, la prise en charge de la maladie et la recherche sanitaire.

Au total, ils sont quarante-six finalistes pour le doctorat en médecine, vingt-six pour le master en santé publique ainsi que seize pour le master en santé et biologie humaine. Ainsi donc, face à l'émergence des savoirs en santé dans le monde, ce potentiel humain jouera sa partition pour l'essor du secteur de la médecine au Congo.

Parmi les lauréats, l'on compte le Dr Régis Gothard Bopaka qui a travaillé sur la recherche épidémiologique et évaluation clinique. " Un enseignant est un étudiant qui doit toujours être à la recherche. Je suis fier d'être formé au Congo. La connaissance est partout ", a-t-il laissé entendre.

" Avec nos maîtres d'école, nous réalisons que la structure d'un être humain est un processus toujours inachevé. Aux lauréats, sachez que la qualification que vous allez obtenir et surtout les compétences que vous avez acquises ne doivent pas alimenter une satisfaction morale mais elles doivent être utilisées pour contribuer au développement sanitaire de notre pays ", a conseillé le Dr Edith Sophie Kombo Bayonne, doyenne de la Faculté des sciences de la santé de l'Université Marien-Ngouabi.

Au Congo comme ailleurs dans le monde, le développement du capital humain joue un rôle déterminant pour mettre fin à l'extrême pauvreté et renforcer l'inclusion sociale. Pour cela, il faut investir dans la nutrition, les services de santé, une éducation de qualité, l'acquisition de compétences et l'accès aux emplois.

Le ministre Delphine Édith Emmanuel de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, a rappelé à l'occasion que les promus des thèses de doctorat en médecine ainsi que ceux des masters en santé publique et en santé et biologie humaine constituent le capital humain, la pierre de touche du projet de société du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Face aux lauréats de la trente-neuvième promotion des doctorats en médecine et la cinquième des masters en sciences de la santé, la ministre a déclaré : " En devenant médecins, vous avez accepté de servir l'humanité en souffrance, d'apporter grâce à vos soins et à votre assistance aux malades tout le secours que la science vous permet de leur fournir. Vous avez juré d'y passer votre vie et d'exercer votre art dans l'innocence et l'empathie. Seul le respect de ce serment pris devant les autorités du pays, les responsables pédagogiques et vos parents vous apportera le bonheur. Je vous invite à respecter ce serment et à faire une belle carrière ".