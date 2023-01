Angola: Plus de 100 écoles de terrain installées par le Fresan

Ondjiva (Angola) — Cent 96 champs-écoles agricoles ont été installés dans les provinces de Cunene, Huila et Namibe, dans le cadre du Projet de renforcement de la résilience et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (Fresan), qui vise à pallier le manque d'eau et de nourriture pour la population du sud de l'Angola.

L'information a été fournie vendredi par l'ambassadeur du Portugal en Angola, Francisco Duarte, notant que depuis sa mise en œuvre en 2018, le projet a aidé plus de 10 000 agriculteurs avec des semences et des outils de travail sur 131 hectares cultivés dans des écoles de terrain.

Selon le diplomate, le projet vise à réduire la faim, la pauvreté et la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, en renforçant la résilience des familles et la production agricole durable.

Cependant, il a mentionné que l'action a permis la création de deux stations agro-météorologiques fondamentales pour fournir des informations adéquates aux paysans et aux décideurs publics.

Dans le même ordre d'idées, il a souligné le soutien à la campagne agricole 2022/2023, avec la distribution de 43 tonnes de différentes semences et équipements de production, ainsi que l'enquête post-récolte, visant à contribuer à la sécurité alimentaire des communautés les plus vulnérables.

Dans le contexte du changement climatique, il a souligné l'inauguration de l'une des six installations météorologiques automatiques acquises, constituant une plate-forme de surveillance pour produire des informations inutiles pour la surveillance du climat.

Francisco Duarte a également parlé du développement et de la distribution de 19 projets subventionnés et 17 services municipaux de santé qui bénéficient du paquet pédagogique d'éducation alimentaire et nutritionnelle.

A cet égard, il a indiqué que le projet sera prolongé de plus de 12 mois (août 2025), sans frais financiers supplémentaires, dans le but de consolider la concrétisation du projet.

Il a précisé que l'extension du projet vise à simplifier et améliorer l'efficacité du projet pour renforcer le soutien aux communautés dans l'accès à l'eau pour l'irrigation, grâce à un travail conjoint avec les gouvernorats provinciaux.

À son tour, l'ambassadrice de l'Union européenne en Angola, Jeannette Seppen, a précisé que le Fresan est une contribution des partenaires européens qui vise à répondre aux défis du changement climatique dans les populations touchées.

Il a dit que le défi est d'obtenir des résultats de manière plus efficace et efficiente dans les réponses de la sécurité alimentaire, de la malnutrition, aux effets du climat récurrent dans cette région du sud de l'Angola.

Il a salué le suivi de la mise en œuvre du programme, afin de s'assurer que les bénéficiaires soient assistés de la meilleure façon et obtiennent des résultats durables dans la lutte contre la pauvreté.