Angola: IGEO travaille pour l'établissement des partenariats avec son homologue américain

Luanda — Une délégation de l'Institut géologique des États d'Amérique est dans le pays pour établir des relations avec l'Institut géologique d'Angola (IGEO), en mettant l'accent sur la recherche géologique, en particulier sur les minéraux critiques pour la transition énergétique.

Cette information a été donnée vendredi, à Luanda, par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, en parlant aux journalistes de la rencontre avec la délégation américaine.

" Nous recherchons que notre institut établisse des relations avec les meilleurs et les plus grands instituts géologiques du monde. Nous y sommes déjà parvenus avec certains instituts comme l'Institut géologique d'Allemagne et, maintenant, nous établissons également des relations avec l'Institut géologique des États-Unis ", a-t-il souligné.

L'Institut géologique d'Angola (IGEO), une institution dont la mission est de fournir des informations géologiques crédibles à l'État, aux investisseurs et aux universités, est localisé dans la ville-dortoir de Kilamba, dans la province de Luanda.

Le développement a été construit sur une superficie de 44 650 mètres carrés et comprend un bâtiment du siège, des laboratoires de prospection physique, d'analyse chimique et un espace social.

Les laboratoires sont équipés d'équipements modernes pour la préparation physique d'échantillons géologiques, l'analyse chimique et physique des roches, des minéraux et de l'eau.

En ce qui concerne les informations géologiques, l'IGEO agrège une base de données avec une grande collection de connaissances géologiques du territoire angolais, précédemment produites et dans le cadre du Plan national de géologie.

En plus de Luanda, IGEO a des centres régionaux dans la ville de Lubango (Huíla) et Saurimo (Lunda Sul).

Le laboratoire de Luanda a la fonction la plus complète, avec un accent sur la micro-analyse. Celui de Lubango, en plus des analyses génériques, a la capacité de préparer et d'analyser les roches et minéraux ornementaux, tandis que celui de Saurimo effectue des analyses géo-scientifiques génériques.

Affecté au Ministère des Ressources Minérales et du Pétrole, l'IGEO a pour mission de réaliser et de coordonner la cartographie géologique et l'étude des ressources minérales, en tenant compte du caractère et de la politique minière établie par le Gouvernement.