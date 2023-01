Tunisie: " Harka " de Lotfy Nathan, actuellement en salles - Vers l'abîme

"Harka" est le premier long métrage de Lotfy Nathan, réalisateur et cinéaste américain d'origine égyptienne. Il fait écho à la détresse d'une jeunesse tunisienne aux prises avec les désillusions, avec une misère ambiante, un chômage grandissant. Il s'ajoute à une série exhaustive de films tunisiens traitant des maux persistants post-révolution... Douze ans plus tard.

"Harka", d'une durée de 87', sort dans les salles tunisiennes, la veille d'un 14 janvier 2011, " anniversaire de la révolution " date désormais symbolique dans l'histoire de la Tunisie. Elle célèbre, depuis, le début d'une nouvelle décennie qui a été fort houleuse et qui continue à l'être. " Harka " ou " Brûlure " (en dialecte tunisien littéralement traduit) peut se référer à la migration clandestine des jeunes Tunisiens, de plus en plus fréquente. Elle résonne aussi comme une métaphore qui crie une souffrance permanente, qui lance l'alerte, qui exprime une douleur commune.

Le film est un drame dur : il suit l'existence précaire d'un jeune Tunisien nommé Ali, originaire de Sidi Bouzid, qui, pour subvenir à ses besoins et aux besoins de ses deux sœurs, finit par s'adonner à des activités illégales sur les frontières tuniso-libyennes pour avoir de quoi manger et payer les dettes de son défunt père. Le jeune homme voit partir son frère aîné, subit les aléas d'une banque, sans scrupule, qui prive ces jeunes de leur habitat modeste. Ali se heurte, violemment, à l'hostilité d'un système administratif profondément bureaucratique, injuste, au chômage, à la violence policière... A un pays en déliquescence. Autant de péripéties annonciatrices d'une fin tragique, prévisible, qu'on voit arriver.

La tragédie, brillamment menée de bout en bout par l'acteur franco-tunisien, Adam Bessa (Prix de la meilleure interprétation masculine au festival de Cannes de 2022 à la section " Un certain ,Regard "), fait l'effet d'un tourbillon, d'une tourmente, de plus en plus asphyxiante, mais prévisible, truffée de plans désertiques, arides, d'un soleil de plomb pesant, d'un décor rustique et précaire, qui met en lumière une face de la Tunisie, sans doute la moins reluisante. Une voix off féminine (inutile ?) commente quelques scènes du film en mettant l'accent sur cette misère gangrénée.

Ali, antihéros par excellence, fait écho à des milliers de jeunes Tunisiens marginalisés et défavorisés qui rêvent d'un départ vers l'Europe, quitte à traverser dangereusement la Méditerranée pour fuir une vie précaire. Le héros y pense d'ailleurs vaguement, mais priorise la survie de ses sœurs avant la sienne et son éventuel départ. Le film, dans une durée standard, parvient à interpeller et rappelle surtout à quel point la situation sociale n'a nullement changé en 12 ans... Une existence sociale, qui, au contraire, se détériore. " Harka " est un film maitrisé qui interpelle mais ne nous apprend rien. " Harka " évoque la migration clandestine certes, mais se focalise davantage sur le sort de ceux et celles qui ont décidé de rester au pays et... d'y (sur)vivre par tous les moyens.