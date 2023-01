Tunisie: Dépollution du Lac de Bizerte - 90 millions d'euros mobilisés

Le projet vise à réduire la charge polluante générée par les rejets liquides d'origine industrielle dans le bassin versant du lac de Bizerte qui présente une concentration démographique d'environ 500.000 habitants.

Caractérisé par des activités industrielles, agricoles, portuaires et commerciales très variées et dynamiques, le Lac de Bizerte, qui s'étend sur 120 km2, d'une superficie de 7 km communiquant avec la Méditerranée, est soumis, depuis des années, à un ensemble de nuisances occasionné par des rejets hydriques provenant des zones urbaines, des rejets industriels divers provenant des zones industrielles, des rejets de déchets solides divers provenant des zones urbaines, des zones rurales et des activités industrielles et des rejets provenant des activités agricoles.

Cette situation ne cesse de s'aggraver au fil des années et, aujourd'hui, le bassin versant, qui représentait une source de richesse aquatique et conchylicole où sa production pourrait atteindre les 120 t d'huîtres et de moules par an, fait face à une vaste pollution industrielle.

Et malgré les lois pour la dépollution, toute la région subit, aujourd'hui, l'impact des industriels qui continuent de polluer. Mais c'est, également, l'effet de la navigation, des changements climatiques, l'impact humain avec l'urbanisation, l'impact des décharges solides (plastique et microplastique qui dévastent toute la chaîne alimentaire), l'impact des activités de pêche et de loisirs,...

Un véritable faisceau d'actions intégrées

Pour mettre un terme à ce fléau, redynamiser la lutte contre la pollution de la région du lac, améliorer la qualité des eaux, des écosystèmes du lac de Bizerte ainsi que de la mer Méditerranée et assurer le développement durable de toute la région, un projet intitulé Ecopact (Programme intégré pour la dépollution de la région du lac de Bizerte) a été mis en place. D'un budget de 90 millions d'euros, ce projet est cofinancé par la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), l'Union européenne et l'Etat tunisien.

Ce programme constitue, en fait, un véritable faisceau d'actions intégrées, liées par le même objectif commun de dépolluer le bassin versant du lac de Bizerte, qui présente une concentration démographique d'environ 500.000 habitants, et d'améliorer par la suite la qualité des eaux du lac ainsi que l'état de ses écosystèmes.

Il s'agit, en fait, d'un ensemble de projets d'investissement qui vise à éliminer les principales sources de déchets urbains et industriels et les émissions atmosphériques polluantes qui contaminent le lac de Bizerte. Le tout dans l'objectif de garantir un environnement sain et de permettre une meilleure qualité de la vie et des activités urbaines et économiques durables. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de dépolluer le lac, il est, également, question notamment d'aménagement du territoire et de développement économique.

Cinq composantes essentielles

Pour atteindre ces objectifs, un plan d'action a été mis en place. Dans ce programme, la priorité sera accordée à la dépollution industrielle à travers la réduction de la pollution industrielle grâce à des interventions au profit des industries d'El Fouledh, de la Société tunisienne des industries de raffinage (Stir) et de la Société des Ciments de Bizerte.

Il est, également, urgent de garantir le bon fonctionnement des réseaux d'assainissement à travers la réhabilitation et le renforcement du réseau d'assainissement et des eaux usées au profit de l'Office national d'assainissement (Onas). D'où, la nécessité de la réhabilitation des stations de l'Onas, et plus particulièrement celles de Mateur, Bizerte et Menzel Bourguiba (qui font partie du Programme EcoPact).

L'autre composante importante du programme est la gestion des déchets solides. L'objectif ici est de réhabiliter l'ancienne décharge de Menzel Bourguiba pour le traitement des déchets solides industriels au profit de l'Agence nationale de gestion des déchets, étant donné qu'il est essentiel d'avoir une gestion intégrée, qui prend en considération tous les aspects socioéconomiques et environnementaux.

En ce qui concerne les infrastructures côtières, il s'agit d'accélérer l'aménagement d'une esplanade aux berges du lac et l'extension du port de pêche de Menzel Abderrahmen.

Ce programme vise aussi à renforcer l'appui institutionnel en consolidant le soutien aux institutions publiques en vue de renforcer leur efficacité en matière de gestion environnementale et de durabilité. Il s'agit également de renforcer l'appui à la société civile engagée dans la lutte contre la pollution, étant donné que le projet ne peut pas se réaliser efficacement sans la collaboration de tous les responsables directs ou indirects de la situation actuelle.

Les Ciments de Bizerte s'impliquent...

En 2022, la société des Ciments de Bizerte a annoncé que le projet d'installation du filtre à manche du four principal, qui a été réalisé dans le cadre du Programme EcoPact, continue d'être une réussite totale. L'efficacité des équipements installés a dépassé les prévisions initiales, avec des émissions atmosphériques largement inférieures aux limites normatives et réglementaires.

A cet effet, la société, ayant enregistré des émissions atmosphériques au niveau du filtre de l'atelier de broyage du pet coke, avait programmé un arrêt total préventif de l'usine (du 10 au 15 janvier 2022). Et par souci de respect de l'environnement, la société des Ciments de Bizerte a procédé aussi à un entretien du filtre sus indiqué afin de remédier à la défaillance mécanique accidentelle qui nécessite une réparation immédiate.

Charte de développement durable de la région

L'un des objectifs de ce programme est de redynamiser l'engagement de toutes les parties prenantes à la charte de développement durable de la région. Cette charte a été proposée suite aux consultations visant la mise en œuvre du projet pour la dépollution du lac de Bizerte, engagées dans le cadre de l'initiative "Euro-méditerranéenne Horizon 2020".

Les représentants des principales parties prenantes, réunis les 7 et 8 juin 2012 sur invitation du ministère de l'Environnement et de l'Horizon 2020 lors d'un atelier modéré par Horizon 2020 CB/MEP, ont convenu de mettre en place un plan d'action concerté, participatif et intégré garantissant un développement durable de la région à moyen et long terme.

Cette charte cherche à impliquer tout le monde pour assurer un développement socioéconomique durable et une meilleure qualité de la vie des citoyens.