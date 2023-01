Afrique: Nefel Education lance le "Coding Dojo" en Afrique - Le premier programme EdTech américain en Tunisie

Nefel Education a annoncé, le 19 janvier 2023, le lancement officiel du programme Coding Dojo en Afrique.

Fondé en 2012 dans la Silicon Valley en Californie, Coding Dojo est parmi l'un des 10 meilleurs programmes de formation en Tech dans le monde avec plus de 9.000 candidats diplômés en développement Web, Data Science, UI/UX et Cybersécurité.

Une mission pour demain...

D'après Amira Guermazi, directrice générale de Nefel Education, le système d'orientation national ne répond plus aux aspirations professionnelles des jeunes. L'hyper théorisation et le non alignement de l'enseignement avec les besoins actuels du marché de l'emploi se sont répercutés par un taux de chômage élevé chez les jeunes, d'une part, mais aussi la fuite de nos talents vers les pays développés. C'est à partir de ce constat que Nefel a été lancée afin de remédier à ce grand gap entre l'éducation et l'emploi en Tunisie mais aussi en Afrique.

A cet égard, Nefel vise à dénicher et former des talents 100% tunisiens, qui peuvent répondre à l'évolution continue des besoins du secteur technologique en Tunisie et en Afrique.

"Nefel est une initiative privée de la formation pour l'emploi. On s'associe avec des leaders internationaux de la formation professionnalisante dans le secteur de l'IT pour fournir des programmes de formation et de reconversion de qualité ainsi qu'un accompagnement à l'insertion professionnelle", souligne-t-elle.

Une première en Tunisie et en Afrique...

Nefel introduit aujourd'hui officiellement Coding Dojo en Tunisie et en Afrique en tant que son premier programme EdTech.

A partir d'avril 2023, en plus du programme développement web full stack, Nefel offrira des programmes de formation en Data Science et Cyber security. L'offre des programmes en ligne s'étendra aussi aux marchés marocain et égyptien.

Avec Coding Dojo, Nefel vise à fournir un programme de développement Web couronné d'une certification américaine mondialement reconnue auprès des géants de la Tech. Les étudiants bénéficient d'un coaching de carrière exclusif à vie. Dès le premier jour de leur formation, ils obtiennent un accès à un réseau de recruteurs leaders dans l'industrie de la tech.

Aucune barrière pour rejoindre ce programme. Même les personnes sans background en informatique et Tech peuvent rejoindre Coding Dojo et devenir Développeur Web Full stack.