Congo-Brazzaville: Faculté des sciences de l'UMNG - Première promotion en QHSE et développement durable à l'honneur

Les vingt-six étudiants de la toute première promotion de licence professionnelle en Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement et Développement durable (QHSE) de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Marien-Ngouabi (UMNG) ont reçu leur diplôme le 21 janvier, à Brazzaville.

La qualité, l'environnement, l'hygiène, la sécurité et le développement durable sont les principales préoccupations du monde d'aujourd'hui. Pour ne pas être en marge de ces exigences des temps modernes, la Faculté des sciences et techniques de l'UMNG a ouvert la filière Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement, et Développement durable en 2020, a expliqué son doyen, le Pr Guy Richard Bossoto.

Le 21 janvier, en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Delphine Edith Emmanuel, a eu lieu la consécration de la toute première promotion de cette filière. " La formation vient de prendre fin. Nous sommes attendus sur le terrain pour faire valoir nos compétences au service de la communauté ", a indiqué Vital Ngakosso, le délégué des étudiants de cette promotion dont les meilleurs ont reçu des ordinateurs.

Pour sa part, félicitant les étudiants qui viennent d'ouvrir le bal en licence professionnelle QHSE et développement durable, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a insisté sur le capital humain. " La professionnalisation permettant de disposer d'une main-d'œuvre technique qualifiée constitue un des leviers de développement de notre pays ", a-t-elle souligné, exhortant ces derniers à être à la hauteur des attentes.

Il convient de rappeler que la filière QHSE et développement durable à la Faculté des sciences et techniques de l'UMNG est associée au monde du travail. De nombreuses entreprises du pays, en effet, y sont impliquées dans l'élaboration des programmes et la formation des étudiants, a fait savoir le Pr Guy Richard Bossoto. Plus de 50% des enseignements sont dispensés par des responsables d'entreprise, selon lui. Les étudiants de la première promotion qui viennent d'obtenir leur licence professionnelle sont donc attendus sur le marché de l'emploi pour faire valoir leurs compétences, encore que leur spécialité est liée aux Objectifs de développement durable.