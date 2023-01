Cameroun: Le Besiktas officialise l'arrivée de Vincent Aboubakar

Annoncé au Besiktas après la résiliation de son contrat à Al Nassr, Vincent Aboubakar retourne dans son ancien club.

Ce samedi, la formation stambouliote a officialisé l'arrivée de l'attaquant camerounais.

" Accord avec le joueur concernant le transfert du footballeur professionnel Vincent Pate Aboubakar, à compter du 21 janvier 2023, jusqu'à la fin de la saison 2024-2025, c'est un contrat de deux ans et demi. Le contrat a été signé avec une option d'un an. Le joueur recevra une prime de signature net de 1.140.000 euros et un salaire net de 1.555.000 euros pour la saison 2022-2023, en plus des frais de garantie nets de 3.110.000 euros par saison pour les saisons restantes, un montant net maximum par match disputé de 12 000 euros par match en fonction de la durée et du type de compétition ", peut-on lire dans un communiqué rendu public par Besiktas.

Vincent Aboubakar retourne donc dans un club où il a joué entre 2016 et 2017 et entre 2020 et 2021.