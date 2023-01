Afrique: CHAN 2022 - Ouganda - Milutin Sredojević, " Nous voulons entrer dans les livres d'histoire "

Avant leur dernier match du Groupe B face à la Côte d'Ivoire, lors du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022 en Algérie, le sélectionneur de l'Ouganda Milutin Sredojević a révélé leur ambition lors d'une interview accordée aux comptes sociaux officiels des Crânes.

Après un nul vierge face à la République démocratique du Congo et une victoire 1-0 contre le Sénégal, les Ougandais sont au sommet du Groupe B et sont déterminés à y rester pour une place en quarts de finale du tournoi en Algérie. " Nous arrivions dans la compétition, nous nous sommes dit que nous allions disputer trois finales de coupe. C'est une vraie guerre quand vous regardez, chaque équipe a de l'ambition. ", a déclaré Sredojević ce samedi matin.

" Quiconque, qui concourt n'a le droit à l'avance de mettre et de planifier quelque chose, c'est ainsi que le football est très mince entre le côté gagnant et le côté opposé. Alors nous avons travaillé très dur, nous avons gagné quatre points et lorsque vous gagnez quatre points, vous devez mettre en vous-même une réflexion spéciale. ", a poursuivi l'entraîneur.

" Cette réflexion est que cela correspond d'abord au premier point : vous avez écrit le document. En deuxième correspondance, vous avez signé le document et avec le troisième match tu veux tamponner le document et entrer dans les livres d'histoire. Maintenant quand tu regardes tout on a besoin de savoir qu'on joue l'équipe dont les résultats n'ont pas été le reflet ce qu'ils ont mis sur le terrain rend notre travail beaucoup plus difficile. "

Lors de la dernière édition du CHAN en 2021, l'Ouganda a fini dernier du Groupe C avec 1 point derrière le Togo, le Rwanda et le Maroc. " Mais nous devons trouver un équilibre parfait entre des attaques dangereuses, parce que les adversaires doivent prendre des risques. Et, fermer les points de leur danger expose les sources ponctuelles de leurs vulnérabilités. ", a conclu Sredojević.

Malgré cette grande expérience dans l'histoire du tournoi, l'Ouganda reste sur une seule victoire et 5 nuls en 15 matchs. Ils n'ont jamais pu dépasser les phases de groupes, leur meilleure prestation étant celle de 2014 lorsqu'ils ont fini 3es avec 4 points. Le pays d'Afrique australe reste l'un des plus réguliers du CHAN.

Absents sur la toute première édition de la compétition, les Cranes ont disputé les cinq suivantes. L'Algérie est leur sixième participation, un record que les hommes de Sredojevic alias Micho partagent avec la RDC.