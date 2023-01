Sénégal: OM - Igor Tudor avait la rage contre Bamba Dieng

(footmercato.net)- L'Olympique de Marseille s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France aux dépens de Rennes (1-0). Mais Igor Tudor n'a pas du tout apprécié l'entrée en jeu de Bamba Dieng.

Ce vendredi soir, l'Olympique de Marseille avait rendez-vous avec Rennes à l'Orange Vélodrome pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Igor Tudor, lui, avait rendez-vous avec l'histoire puisqu'en cas de victoire, il allait rejoindre le club très fermé des coaches ayant réussi une série de huit rencontres de suite victorieuses.

C'est désormais chose faite avec cette petite victoire contre les joueurs de Bruno Genesio. Le Croate rejoint donc le cercle composé de Raymon Goethals, Didier Deschamps, Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli. Alors, évidemment, on retiendra évidemment que l'OM jouera les huitièmes de finale de la Coupe de France, compétition que les Phocéens n'ont plus remporté depuis 1989.

Et si Bamba Dieng finissait par être vendu ?

Mais c'est loin d'être tout. En fin de rencontre, Bamba Dieng remplaçait Alexis Sanchez pour la dernière demi-heure. On a vu l'international Sénégal très peu concerné, perdant la plupart de ses ballons et surtout, ne fournissant absolument aucun effort à la perte du ballon et dans le pressing, qui est très cher à son entraîneur. Justement, Igor Tudor ne l'a pas du tout raté en conférence de presse.

" En règle générale, je n'ai pas aimé comment il a joué, je lui ai dit dans le vestiaire. Je sais que c'est un bon joueur, mais aujourd'hui, je n'ai pas aimé sa performance ", a commenté le Croate froidement. Attention, le mercato n'est pas encore terminé et Bamba Dieng pourrait aller voir si la pelouse est plus verte ailleurs. Pablo Longoria a été clair : on marche avec le coach, ou on s'en va.