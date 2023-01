Ile Maurice: Saison pluvieuse | Nos réservoirs et digues

Des tristes et désolants paysages des réservoirs et digues de Maurice, en mal d'eau et de raison d'être, en quelques jours de fortes pluies, le panorama est devenu celui de la délivrance d'une nature qui les a abreuvés de ses largesses. Une intense pluviométrie qui redonne aux Mauriciens, à la faune et à la flore des envies de plaisirs aqueux. Avant, après, les images parlent d'un espoir retrouvé...

Les fortes pluies ont amélioré le taux de remplissage des réservoirs de 2,1 %

Un léger mieux pour les réservoirs de l'île. Les fortes pluies des deux derniers jours ont contribué à améliorer la situation. En effet, les pluies ont permis d'augmenter le taux de remplissage des réservoirs de 2,1%, même si cela reste très loin des attentes.

La Water Resources Unit (WRU) a fait un relevé à la suite des averses. Le taux de remplissage moyen est de 34% contre 31,9%, comparé à jeudi dernier. Mare-aux-Vacoas affiche 41,6% contre 39,9%. le 19 janvier. Alors que Mare-Longue, La Nicolière et Bagatelle Dam enregistrent un taux de remplissage de 55,9%, 43,9% et de 29,9% respectivement. La Ferme affiche 19,5%, Midlands Dam, 24,9% et Piton du Milieu, 46,8%.