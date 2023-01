Sénégal: Thierno Ahmadou Sy - "L'APS dispose de l'expertise pour se hisser plus haut"

Saly-Portudal (Mbour) - La Société nationale Agence de presse sénégalaise (SN-APS) dispose de "toute l'expertise et l'expérience nécessaires pour se hisser plus haut", a assuré samedi à Saly-Portudal (Mbour, Ouest), son Directeur général, Thierno Ahmadou Sy.

"Nous avons pensé qu'il faut hisser plus haut la SN-APS. Il faut comprendre les enjeux du moment et il faut effectivement faire dans l'innovation. Il faut changer de paradigme, parce que cette Agence, qui a aujourd'hui soixante-quatre ans d'existence, a toute l'expertise et l'expérience nécessaires (pour se hisser plus haut)", a-t-il notamment dit.

Thierno Ahmadou Sy intervenait à l'ouverture des travaux d'un atelier portant sur "les défis d'une agence de presse face à la transformation digitale et d'un nouveau modèle économique d'une agence de presse".

La rencontre est organisée par l'APS pour discuter essentiellement du Top management de l'entreprise sur des enjeux de l'heure.

La cérémonie officielle de ce séminaire qui se poursuit jusqu'à dimanche a été présidée par le directeur de la Communication, Ousseynou Dieng, en présence du président du Conseil d'administration de la SN-APS, Pr Moustapha Samb.

"Le monde du numérique nous a rattrapés. La transformation digitale est là. Il fallait apporter de l'expertise, demander aux sachants ce qu'il nous faut pour continuer cette dynamique de transformation de l'Agence de presse sénégalaise", a soutenu M. Sy.

"Il y a trois ans déjà, le chef de l'Etat avait décidé d'en faire une société nationale. Ce qui est fait maintenant. Mais quelle dynamique enclencher pour être un média connu et reconnu au Sénégal et à travers le monde ? Pour ça, on ne peut pas se passer du digital", a indiqué le DG de la SN-APS.

Selon lui, c'est l'une des raisons de la tenue de cette rencontre à laquelle participent des experts dont le directeur du Centre d'études des Sciences et techniques de l'information (CESTI, l'école de journalisme de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar), Dr Mamadou Ndiaye.

Il a précisé que Dr Ndiaye est invité pour exposer sur "un modèle économique dynamique", qui devrait permettre à l'entreprise de presse, d'avoir des ressources mais aussi d'être plus "connue et reconnue".