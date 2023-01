Sénégal: Démarrage saison 2022-2023 - Le top départ du championnat donné ce week-end

Le coup d'envoi de la saison 2022-2023 de basketball (Homme et dame) sera donné ce week-end. 14 formations reparties en 2 poules seront sur la grille de départ de ce nouveau marathon. Du fait de l'agenda chargé des compétitions internationales de cette année, la fédération sénégalaise de basketball exige un respect strict du calendrier national dans le but de boucler la saison au plus tard le 31 juillet.

Après le tournoi inaugural des quatre Grands, la saison de basketball 2022-2023 démarre ce week-end au stade Marius Ndiaye et dans les régions. 14 équipes réparties en deux poules de 7 seront en lice pour la succéder de l'As ville de Dakar et à l'As Douanes sacrées respectivement championnes du Sénégal dans les deux tableaux.

Les féminines de l'As Ville de Dakar qui ont vampirisé tous les trophées de la précédente saison (Coupe du maire, coupe de la Ligue, championnat et Coupe du Sénégal) partiront une fois de plus avec les faveurs des pronostics. Sous la houlette de Couna Ndao Reine de la saison 2022-2023, l'équipe de la Municipalité de Dakar et sa pléiade d'internationales et de nouvelles recrues disposent encore les armes pour imposer leur domination voire leur suprématie.

A commencer dans la poule A qu'elle partage avec DBALOC, le Jaraaf, l'UCAD Sporting Club, le Flying Stars et CEMT de Ziguinchor et la Jeanne d'Arc. Une équipe de la JA qui abordera la saison avec de grandes ambitions au vu des recrues de tailles dont l'ancienne Reine Ndèye Sène.

Tête de file de la poule B, le Dakar Université club (Duc) et Saint-Louis basket club auront encore l'ambition de contester le leadership de l'As ville de Dakar depuis deux saisons. Cette position s'est d'ailleurs affirmée le week-end dernier lorsque cette équipe remportait le trophée du tournoi des 4 Grands devant le Duc.

Outre ces deux grandes prétendantes et grandes rivales de l'As Ville depuis quelques saisons, la poule B est complétée par l'ISEG Sport, l'ASFO, Diamaguène, Mbour BC et Bopp.

Chez les hommes, les débats seront tout aussi serrés dans les deux poules constituées. Championne de la saison en titre, l'AS Douanes remet son trophée de champion en jeu. En lice pour le Basket-ball Africa League (BAL), la formation douanière est encore assez affûtée pour jouer encore les grands rôles dans cette présente saison. Les Gabelous démarrent le marathon le mercredi 25 janvier avec le duel qui l'oppose dans la poule A à Bopp.

Une poule qu'elle partage avec l'USO, l'UGB, le SIBAC, Mermoz, l'ASFA et Louga. Dans la poule B, la Jeanne d'Arc et le Duc se positionnent en favoris. Elles se mesureront avec l'As Ville Dakar, l'US Rail, l'équipe de Larry Diouf, l' UCAD Sporting Club, le Port et l' ASC Thiès.

Il faut noter que en raison d'un calendrier international chargé avec les éliminatoires de la Coupe du monde (24-26 février), la Basketball Africa League (11-21 mars), l'Afrobasket féminin (28 juillet-6 août) et la Coupe du monde masculine (25 août-10 septembre), la Fédération sénégalaise de basketball a décidé de calibrer la présente saison pour la boucler au plus tard le 31 août.

Composition des groupes

National 1 masculin

Poule A : AS Douanes, USO, UGB, SIBAC, Mermoz, Bopp, ASFA, Louga

Poule B : DUC, JA, Ville Dakar, US Rail, Larry Diouf, UCAD Sporting Club, Port, ASC Thiès

National 1 féminin

Poule A : Ville de Dakar, DBALOC, JA, Jaraaf, UCAD Sporting Club, Flying Stars, CEMT

Poule B : Duc, SLBC, ISEG Sport, ASFO, Diamaguène, Mbour BC, Bopp