Guinée: De nouveaux équipements remis aux arbitres guinéens

Les arbitres guinéens peuvent se frotter les mains. Quelques mois après la revalorisation de leurs primes, ils bénéficient de nouveaux équipements. Le Groupe Guicopres, sponsor officiel de la Fédération guinéenne de football, a octroyé notamment des maillots et des kits de communication aux hommes en noir. La remise officielle de ces équipements a eu lieu ce vendredi 20 janvier au siège de la FGF, à Conakry.

" C'est un devoir du fait que Guicopres, en tant qu'entreprise citoyenne, se doit d'accompagner notre sport national le plus populaire à travers la fourniture entre autres d'équipements pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de sa pratique ", a déclaré Moussa Cissé, Directeur général adjoint du groupe Guicopres, qui a remis officiellement les équipements aux dirigeants de la Fédération guinéenne de football.

Il précise que ce don est composé de 51 jeux de maillots pour arbitre de couleur bleue, 51 jeux de maillots pour arbitre de couleur jaune, 51 jeux de maillots pour arbitre de couleur rouge, 51 jeux de survêtements bleus, 51 jeux de survêtements jaunes, 8 panneaux de changements électroniques, 8 panneaux de changements manuels, 200 sifflets Fox 40, 200 jeux de cartons (jaunes et rouges) pour arbitre, 16 kits d'oreillettes de communication entre arbitres.

Selon lui, l'objectif de ce geste est de contribuer " significativement au rayonnement de l'arbitrage en Guinée à l'image de celui des autres pays ". Un geste vivement salué par le vice-président de la commission des arbitres, Zakaria Camara, qui a affiché une grande satisfaction de voir leurs conditions de travail s'améliorer.

" Ce que je vois aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu auparavant. Donc l'honneur revient au CONOR. Au nom de tous les arbitres guinéens, je vous remercie très sincèrement de ce don et nous vous promettons que ces équipements seront utilisés à bon escient. Et vous allez constater ça dès samedi sur les différents stades du pays ", a-t-il annoncé.

C'est le vice-président du Comité de normalisation (CONOR) de la Fédération guinéenne de football qui a présidé cette cérémonie. Séga Diallo a remercié le groupe Guicopres, qu'il juge très important pour le football guinéen.

" Les acteurs clés pour la renaissance du football guinéen sont les arbitres. Une discipline, on parle toujours de l'éthique et de l'équité. Ces personnes qui sifflent dans les matchs sont les représentants de la fédération dans le jeu. Leur apporter un soutien aussi important et décisif dans leur qualification pour être performant dans notre championnat et à l'international, est un élément essentiel. Madame la présidente (du CONOR) me charge de remercier le groupe (Guicopres), mais au-delà de remercier également le président de la République, le gouvernement de Guinée et le Ministre des Sports. Ce geste nous permet de dire et de démontrer aux arbitres guinéens, que l'engagement du CONOR n'est pas vain ", a-t-il déclaré, avant de recevoir les équipements des mains du directeur général adjoint du Groupe Guicopres.