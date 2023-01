Tunisie: Tozeur-Législatives-Second tour - La question foncière au cœur des programmes électoraux des candidats

TOZEUR — Les deux candidats de la circonscription de Tozeur, Rami Chetoui et Zayed Triki, s'engagent à défendre les préoccupations des habitants de la région ayant trait à l'immobilier, l'agriculture, le tourisme et la jeunesse.

Ils promettent d'œuvrer à régulariser la situation foncière des terres agricoles et à consolider le patrimoine foncier municipal afin de répondre aux besoins de la région en immobilier résidentiel.

Pour l'agriculture, la vision des deux candidats au second tour des législatives prévu le 29 janvier 2023, porte sur l'adoption de lois incitant les agriculteurs à investir et à créer des projets d'irrigation et d'innovation technologique pour promouvoir l'agriculture biologique.

Parmi leurs promesses électorales, figurent la promotion du tourisme durable et du patrimoine culturel et naturel de la région et la dynamisation du flux touristique tout au long de l'année, outre la transition énergétique et numérique.