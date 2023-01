Congo-Kinshasa: "Bible et machette". " L'ora et labora " des catéchistes du diocèse de Lolo

Rome — " Nous attendons avec joie la visite du Pape François en République démocratique du Congo. Dans toutes les églises, on récite la prière composée pour cette occasion ", explique à l'Agence Fides Mgr Jean-Bertin Nadonye Ndongo, évêque de Lolo, qui se trouve à Rome où il participera demain, 22 janvier, à la célébration, présidée par le Saint-Père, du quatrième dimanche de la Parole de Dieu à Saint-Pierre.

Au cours de la célébration, les ministères de lecteur et de catéchiste seront conférés à des laïcs, hommes et femmes, en particulier trois personnes recevront le ministère de lecteur et sept celui de catéchiste. Il s'agit de fidèles laïcs qui entendent représenter le peuple de Dieu. Ils viennent d'Italie, de la République démocratique du Congo, des Philippines, du Mexique et du Pays de Galles.

Mgr Ndongo explique comment l'invitation à son diocèse s'est concrétisée. "Le Dicastère pour la nouvelle évangélisation a vu un article dans lequel nous décrivions notre école de formation pour catéchistes et m'a donc invité à le présenter au troisième congrès international des catéchistes, à Rome. Le même dicastère m'a également informé que le pape François m'invitait, ainsi que deux catéchistes, à la célébration du dimanche de la Parole de Dieu.".

Le centre de formation catéchétique, pastorale et écologique " Mobokoli " du diocèse de Lolo a commencé ses activités à la rentrée 2018-2019. Pour comprendre son importance, il faut garder à l'esprit que le diocèse de Lolo est situé dans la forêt équatoriale au nord-ouest de la République démocratique du Congo, où plus de 93 % de la population vit dans une pauvreté absolue. Il y a environ 200 000 habitants, dispersés dans 293 villages, isolés même les uns des autres, sur une superficie de 10 000 kilomètres carrés. "Il y a 317 catéchistes au service de 10 paroisses. N'oubliez pas qu'une seule paroisse peut comprendre une trentaine de villages dispersés sur un vaste territoire. Il peut même s'écouler une année entre les visites du curé dans un même village. Et ce sont les catéchistes qui animent la communauté des fidèles, en présidant la célébration dominicale de la Parole", précise Mgr Ndongo.

"Lorsque je suis devenu évêque du diocèse de Lolo, j'ai réalisé dans mes réunions pastorales la nécessité d'une meilleure formation des catéchistes, également en ce qui concerne les relations avec les autres confessions chrétiennes", explique l'évêque. "L'une des questions les plus fréquentes était, par exemple, "pourquoi vous, les catholiques, êtes-vous baptisés en bas âge et pas à l'âge adulte ?". Nous avons donc décidé de créer une école qui offrirait une formation solide à nos catéchistes".

"Nous avons commencé à construire le centre en 2017, en commençant la construction de 10 maisons avec des matériaux trouvés localement. Un pour chaque paroisse", se souvient Mgr Ndongo. "Lorsque des amis de Missio Aachen sont venus nous rendre visite, ils nous ont aidés à reconstruire les bâtiments avec de meilleurs matériaux. En trois ans, nous disposions de dix maisons pour accueillir les étudiants. Nous avons également construit la maison du directeur et l'école divisée en trois salles de classe, deux pour les femmes et une pour les hommes.

Mgr Ndongo souligne l'importance de la formation donnée aux femmes, souvent analphabètes : "Les femmes, mariées à un catéchiste également en formation, reçoivent deux formations distinctes. En plus de celui de la catéchèse, il y a aussi celui du développement humain axé sur l'alphabétisation, les cours de couture et le ménage familial. Ainsi, lorsqu'ils retournent au village, les couples de catéchistes, mari et femme, deviennent non seulement un point de référence pour les catholiques mais aussi des agents de développement humain pour tous les habitants, en particulier les femmes". "La formation des hommes, en plus de la partie théologique et morale, comprend une partie dite 'civile' (par exemple sur les droits de l'homme et du citoyen), une partie pratique sur la façon, par exemple, de transmettre les enseignements chrétiens à ceux qui demandent à rejoindre l'Église catholique. Enfin, une partie consacrée au développement humain, axée sur la culture et l'élevage. Ce n'est pas un hasard si le symbole de l'école est une Bible ouverte avec, à côté, une machette, outil de travail pour la récolte des fruits de la terre. En bref, nous revenons à la règle Ora et Labora", conclut l'évêque.