Afrique: CHAN 2022 - Les Barea confiants avant le match contre le Soudan

À l'allure où approche la petite finale entre les Barea et les Crocodiles du Nil, la cohésion est plus que renforcée au sein de l'équipe.

Toujours premiers du groupe C, les Barea restent pourtant très prudents pour le dernier match de poule au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022. Créditée de 6 points, la sélection malgache est en ballotage favorable pour remporter le ticket pour les quarts de finale. Dans le groupe, le Ghana est déjà qualifié pour la suite de la compétition après la large victoire contre le Soudan, jeudi.

Cette victoire des Ghanéens rebooste le moral des protégés de Roro Rakotondrabe pour cette petite finale. " L'état d'esprit est bon. Tous les joueurs sont confiants et optimistes pour le dernier match. Au sein du groupe, l'esprit d'équipe, de fair-play et de camaraderie sont les maîtres mots, car nous sommes tous des frères. On se soutient, les remplaçants encouragent ceux qui jouent sur le terrain et ces derniers donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les joueurs, le staff technique et l'ensemble de la délégation sont dans une bonne ambiance, ce qui est très important pour l'équipe ", a fait savoir Jean Yves.

Entraînement de nuit

Pour permettre aux joueurs de s'adapter aux conditions climatiques sur place, les entraînements se déroulent dans la nuit. Les entraînements des Barea s'effectuent à 20 heures comme l'heure du match soit 22 heures à Madagascar. " Nous nous adaptons au climat froid et à la pluie afin de produire un beau jeu sur le terrain. J'ai regardé le match entre le Ghana et le Soudan, nous devrons adopter une stratégie pour le dernier match ", a déclaré Arohasina dit Dax.

Ce joueur du Fosa Juniors FC est le plus expérimenté du groupe, il a disputé le COSAFA en 2018 durant lequel il a été élu meilleur joueur. Il a joué la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en Egypte où l'équipe a atteint les quarts de finale et le revoilà avec les Barea CHAN 2022 en Algérie. Comme annoncé par le coach, beaucoup reste à faire pour rectifier les petites erreurs et surtout travailler le marquage et la finition.