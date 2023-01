Soudan: Khalid Omer - L'accord-cadre répond aux demandes de rue

Khartoum — Le porte-parole du processus politique, Khalid Omer Yousif, a dit que l'accord-cadre répond clairement aux demandes de la rue, soulignant qu'il établit et constitue une solution juste et acceptable qui restaure la voie démocratique civile et traite les questions les plus urgentes de la transition démocratique.

Adressant un symposium interactif sur les développements du processus politique qui s'est tenu vendredi soir au Clubhouse- Plateforme des médias sociaux , Yousif a déclaré que l'accord-cadre se concentre sur l'établissement d'une autorité civile avec les pleins pouvoirs pour conduire le pays vers une transition démocratique, et jette les bases du processus de réforme sécuritaire et militaire pour former une armée professionnelle et nationale unique.

Le porte-parole du processus politique a abordé les points positifs et ceux forts de l'accord-cadre, soulignant qu'il jette les bases de toutes les demandes de la Révolution en termes de civil, de justice, de démocratie, de démantèlement du régime du 30 Juin, de réforme de la sécurité et d'autres demandes, notant que ce qui a été fait dans l'accord-cadre établit une reformulation de la relation entre la composante militaire et civile pour être dans son état normal et la subordination de l'institution militaire à l'autorité civile.

Yousif a dit :"nous voulons que le résultat du processus politique soit un plus grand consensus entre les forces de la révolution, dirigé par les comités de résistance", en indiquant que les discussions sur le reste des quatre questions seront reprises la semaine prochaine jusqu'à la conclusion du processus politique.

Il a souligné que la route n'est pas parsemée de roses, mais que nous marchons plutôt dans un champ de mines, mais que cela peut être surmonté à travers la volonté du peuple.

En ce qui concerne les discussions sur l'existence d'accords secrets accordant l'amnistie à ceux qui ont commis des crimes pendant la révolution, il a déclaré que l'accord-cadre ne parle pas d'amnistie et de choses comme ça, et que cette question est résolue dans un cadre compréhensif et qu'il ne s'agit pas d'une décision sous les mains des Forces de la Liberté et du Changement (FLC) du Soudan.

En réponse à ce qui a été diffusé par Wajdi Saleh sur l'accord-cadre qu'il est contrôlé par les militaires, il a dit que c'est tout simplement sans fondement, notant que le Commandant General sera soumis au chef de l'État civil, soulignant que le commandant général n'a pas le droit de rejeter les décisions des institutions exécutives.

Yousif a souligné que ce qui a été fait par le chef du Mouvement de la justice et de l'égalité (MJE), Dr Jibril Ibrahim, sur l'existence d'un nouveau processus politique comme alternative à celui en cours, est tout simplement sans fondement, soulignant que la base de la discussion concernant le processus politique est purement l'accord-cadre et que toute autre discussion est sans fondement.