Burkina Faso: Premiers enlèvements massifs de femmes dans le nord du pays et manifestations anti-françaises dans la capitale

Ouagadougou — La nouvelle de la libération de 27 des quelque 50 femmes enlevées entre le 12 et le 13 janvier 2023 avec leurs enfants dans la province septentrionale du Soum remonte à quelques jours.

La télévision d'État du pays a montré des images des femmes libérées par leurs ravisseurs, ainsi que de 39 enfants, et transférées dans la capitale Ouagadougou.

Le phénomène d'enlèvement massif de femmes au Burkina n'avait jamais eu lieu avant cette réalisation par un groupe d'hommes armés. Les victimes étaient à la recherche de nourriture et de fruits sauvages à l'extérieur du village de Liki, à environ 15 km de la ville d'Aribinda, et à un autre endroit dans le même district. Le district d'Arbinda est soumis à un blocus terroriste depuis plusieurs semaines, avec des affrontements répétés entre les forces exécutives du Burkina Faso et ces groupes armés.

La zone dans laquelle se trouve la ville, en particulier, est l'une des plus touchées par le terrorisme islamique, l'un des principaux problèmes du pays, qui, ces dernières années, a entraîné la mort de milliers de civils et contraint environ deux millions de personnes (sur une population de 22 millions) à abandonner leurs foyers. Selon des sources locales, les femmes disparues avaient commencé à parcourir la brousse environnante parce qu'il n'y avait plus assez de nourriture pour leurs familles dans le village. Les enlèvements de cette ampleur avaient jusqu'à présent concerné principalement des Occidentaux et des locaux, mais jamais des femmes.

La situation alimentaire s'est particulièrement aggravée ces derniers mois en raison du blocus de grandes parties du nord par les insurgés, qui rend l'acheminement des fournitures aux habitants de plus en plus dangereux. En septembre 2022, des dizaines de soldats ont été tués lorsqu'un convoi de 150 véhicules transportant des fournitures a été attaqué dans la ville de Djibo, capitale du Soum, dans le nord du pays.

Le pays connaît également des semaines de forte tension en raison de manifestations anti-françaises dans la capitale. Les deux coups d'État militaires, l'un en janvier et l'autre entre fin septembre et début octobre 2022 (voir Fides 30/9/2022), ont tendu les relations entre Ouagadougou et Paris.

Le Burkina Faso, actuellement dirigé par le président de transition, le capitaine Ibrahim Traorè (voir Fides 3/10/2022), est incapable de contenir la violence djihadiste dans le nord du pays. Selon les médias locaux, des centaines de personnes manifestent contre la présence dans ce pays d'Afrique centrale de l'ancienne puissance coloniale, qui dispose d'une base militaire à Kamboinsin, dans la banlieue de la capitale.