Soudan: Le Vice-Président du CST arrive à Kassala

Kassala — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST) et Commandant des Forces de Soutien Rapide (FSR), Général Mohamed Hamdan Daglo, est arrivé Samedi à l'Etat de Kassala, accompagné d'une large délégation comprenant les chefs de l'administration indigène, les cheikhs des sectes soufis et un certain nombre de personnalités des Bani Amer.

Il a été reçu à l'aéroport de Kassala par le Wali (gouverneur) par intérim de l'État de Kassala Khogali Hamad Abdalla, le comité de sécurité de l'État, les chefs des administrations indigènes , les leaders des sectes soufis et les organisations de jeunes, de femmes et d'étudiants et un grand nombre de citoyens.

Peu après son arrivée, le Vice-Président du CST a tenu une réunion avec le comité de sécurité de l'État dirigé par le Wali (gouverneur) de l'État de Kassala, au cours de laquelle il a écouté un rapport détaillé sur la situation sécuritaire, sociale, économique et de développement de l'État.