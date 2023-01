Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Janvier 2023

Burkina Faso : Affaires militaires- Le Régime demande le départ des troupes françaises

Rien n'est encore officiel, mais selon plusieurs sources, dont la Radiodiffusion télévision du Burkina (Rtb), l'Agence d'information burkinabè (Aib) et une source proche du gouvernement citée par l'Afp, la junte au pouvoir aurait demandé cette semaine le départ des troupes françaises de son sol et ce dans un délai d'un mois. « Le gouvernement burkinabè a dénoncé mercredi dernier, l'accord qui régit depuis 2018, la présence des forces armées françaises sur son territoire », a indiqué l'Aib.

Côte d’Ivoire : Infrastructures routières- 2.500 milliards de Fcfa investis en 2022.

Le gouvernement ivoirien a décidé de consolider les acquis en matière d’infrastructures routières. Surtout dans la perspective de la Coupe d’Afrique des nations de Football qui aura lieu en Janvier 2024. Ainsi, selon Amédée Kouakou Koffi, le ministre de l’Equipement et de l’entretien routier, « plusieurs grands chantiers devraient être livrés en 2023, dont la route côtière reliant Abidjan à San-Pedro, cité balnéaire qui abritera des matchs de la Can 2023, compétition décalée en janvier 2024 ». Il a évoqué, entre autres, la poursuite des grands chantiers tels que l'autoroute Tiébissou – Bouaké, le 4ème et le 5ème Pont d'Abidjan, la voie de contournement d'Abidjan (périphérique Y4), la réhabilitation de la voie côtière, renseignant que plus de 2.500 milliards de Fcfa ont été investis dans les projets routiers en 2022. C'était le vendredi 20 janvier à Cocody Riviera-Golf, dans l'Est d'Abidjan. (Source : Presse locale)

Guinée : Activités des partis politiques- Un haut responsable du Fndc aux arrêts

Le Front National pour la Défense de la Constitution (Fndc) a annoncé dans la soirée de ce samedi 21 janvier 2023, l’arrestation d’un de ses hauts responsables à Tombolia, un quartier de la banlieue sud de Conakry, situé dans la commune de Matoto. « La Coordination nationale du Fndc a appris avec consternation le kidnapping de son responsable de la mobilisation et des antennes Mamadou Billo BAH, dans la soirée de ce samedi 21 janvier 2023, par un groupe d'agents de l'armée guinéenne lourdement armés », a dénoncé le mouvement citoyen dissous par les autorités de la transition en début août 2022.Selon le Fndc, Mamadou Billo BAH, sortait d'une réunion avec des citoyens du quartier Tombolia dans le cadre de la mobilisation citoyenne pour exiger le retour rapide à l'ordre constitutionnel en Guinée.

Sénégal : Transformation du poisson- Une plainte contre une usine en gestation

Le collectif Taxawu Cayar a obtenu de la municipalité une interdiction de déverser des eaux issues des industries et des fosses septiques dans la décharge municipale, dans lac de Mbawane et ses environnants. Le Collectif « Taxawu Cayar » (se tenir debout pour Cayar (Ouest) en langue wolof) vient d'obtenir une première victoire dans le bras de fer qui l'oppose à l'usine de fabrication de farine et d'huile de poisson, Touba protéine marine (ex-Barna Sénégal). Dans un arrêté pris le mercredi 18 janvier, les autorités municipales ont interdit le déversement des eaux issues des industries et des fosses septiques dans la décharge municipale, dans le lac de Mbawane et ses environnants. (Source : Apa)

Cameroun : Gouvernement- Vie et mort du ministre des Mines Gabriel Dodo Ndoké

Le ministre des Mines et du développement technologique, Gabriel Dodo Ndoké est décédé ce samedi 21 janvier 2023 à l’hôpital de la Cnps. C’est à l’hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale à Yaoundé, que celui qui occupait le poste de ministre des Mines et du Développement technologique a tiré sa révérence. Les premiers signes de malaise débutent aux environs de 23h le vendredi dernier et Gabriel Dodo Ndoké est conduit conscient à l’hôpital de la caisse. Vers minuit, pendant qu’il est pris en charge par le personnel médical, son état s’aggrave et il est victime d’un arrêt cardiaque. Dès lors, toutes les tentatives des médecins pour le réanimer ne donnent aucun résultat et c’est très tôt ce matin qu’il rend l’âme. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de son décès. Un gigantesque chantier qui devrait rapporter des milliers de milliards de francs Cfa au Cameroun, avec en amont, la construction d’un long chemin de fer. (Source : cameroun.com)

Centrafrique : Cour constitutionnelle- Elle autorise Touadera à convoquer un référendum

La Cour constitutionnelle a jugé recevable, ce vendredi 20 janvier 2023, le Projet de loi fixant les procédures du référendum en République centrafricaine. Elle donne l’autorisation au Chef de l’Etat de promulguer cette loi qui donne lieu à l’organisation du référendum. Après deux saisines du président Faustin Archange Touadéra des 9 et 16 janvier 2023, la Cour constitutionnelle a rendu, ce vendredi 20 janvier 2023, sa décision après le contrôle de la constitutionnalité du Projet de loi fixant les procédures du référendum en République centrafricaine. (Source : abangui.com)

Maroc : Mondialito 2023 - La vente de billets désormais ouverte

La billetterie pour la Coupe du monde des Clubs de football, prévue à Rabat et Tanger du 1er au 11 février, est désormais ouverte, a annoncé vendredi la FIFA. Les prix des billets sont divisés en trois catégories, débutant à 50 dirhams pour les premiers matches, dont Wydad Casablanca-Al Hilal saoudien le 4 février, 100 dirhams pour les demi-finales, lors desquelles le Real Madrid et Flamengo feront leur entrée en lice, et 200 dirhams pour la finale à Rabat, précise la FIFA sur son site web.

Rdc : Kasaï Central- Le surpeuplement de la prison centrale de Kananga décrié

Le surpeuplement des détenus à la prison centrale de Kananga, au Kasaï Central, en République démocratique du Congo, expose les détenus à des maladies, a déclaré, jeudi, à la presse locale, la directrice de cet établissement carcéral, Mme Thérèse Mputu. « Cette prison d’une capacité initiale d’au moins 500 détenus, expose les détenus aux différentes maladies à cause notamment, de la promiscuité dans des dortoir ainsi que de l’insuffisance de la nourriture, d’eau potable et des soins de santé qui ne répond pas aux normes internationales en matière carcérale », a fait remarquer Mme Tshiela Mputu. (Source : Acp)