Afrique de l'Ouest: Exportation et situation financière du secteur de l'électricité- Baisse des exportations dans un secteur qui relève la tête en 2021

Le Rapport d’activité 2021 de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité en Côte d’Ivoire, (Anare-Ci) est disponible. Ce rapport de plus de 150 pages, met en évidence et toute transparence, « la situation financière du secteur de l’électricité qui est caractérisée par un solde après subvention excédentaire de 29 mds de Fcfa en 2021 »

Ledit document indique que « l’équilibre financier du secteur a été impacté positivement par le rendement de distribution en progression et une croissance soutenue de la consommation nationale d’électricité de plus 7,2% malgré la période de rationnement. En raison du nouveau mode de calcul de la redevance de l'Exploitant, le solde de redevance d’exploitation reversé par Cie à CI-énergies est obtenu essentiellement par la différence entre les produits issus de l’activité concédée (vente d’énergie, produite des travaux liés à l’exploitation (Tle) et la quote-part des activités annexes et connexes) ainsi que les charges de catégorie A et B1 géré par Cie » Non sans préciser que « le total des produits du secteur a connu une hausse de 12,2 % par rapport à 2020 et ce, malgré une baisse des ventes à l’exportation de 31,2 %.

Cette hausse s’explique par la hausse des ventes nationales de près de 10% et le nouveau mode des produits du secteur intégrant dorénavant les Tle et constitués essentiellement pour cette année 2021, d’une quote-part des produits annexes et connexes. Les produits connexes et annexes sont constitués entre autres : Des prestations diverses aux clients, liées au service concédé ; de la maitrise d’ouvrage délégué et maitrise d’œuvre ; des autres prestations aux tiers des prestations de conseils techniques à des entités tierces. »

Ainsi pour l’année 2021, les produits du secteur sont constitués par : Les recettes de vente d’énergie sur le plan national, les recettes de vente à l’export ; les Tle et une quote-part des activités annexes et connexes. Pour 2021, les recettes des ventes d’énergie sont constituées à 92% des ventes nationales et 8 % des ventes à l’export, proportion qui diffère de 2020 qui était de 87% et 13 % en raison de la baisse de l’export. Malgré le rationnement en énergie observé au 1er semestre 2021, les ventes nationales sont en hausse de 9,9% soit 793 Gwh, croissance soutenue notamment par l’intensification du programme Pept et l’activité industrielle. Les ventes à l’étranger sont en baisse de 31,2% soit 429 Gwh par rapport à 2020, ceci est dû au déficit de production en 2021 qui n’a pas permis de satisfaire la demande des clients étrangers.

Cependant, précise la source, il faut noter le début de livraison aux clients Lec (Libéria) et Edsa (Sierra Leone) par la nouvelle ligne d’interconnexion Clsg; la baisse des ventes à l’export d’environ 30 mds de Fcfa soit moins de 31% et moins 47% avec Edm( Mali) et moins de 16% avec Sonabel. Il est à noter « La persistance des difficultés de recouvrement sur les clients à l’export Edm (Mali) et la Lec (Libéria) qui a conduit à un recours aux escomptes de traites et à des opérations de titrisation engendrant des frais financiers additionnels »Rappelons que l ’année 2021 a été marquée par un rationnement dans la distribution de l’énergie électrique à la clientèle, dû à un déficit de production avec un cumul de l’Energie non distribuée (End) s’élevant à 236 985 Mwh dont 194 990 Mwh pour le rationnement seul.