Afrique: CHAN 2022 - Ouganda - Moses Waiswa, " Ce serait bien de terminer en tête du Groupe B "

A la veille de leur dernier match du Groupe B face à la Côte d'Ivoire au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022 en Algérie, les joueurs ougandais se montrent confiants, grâce au soutien du peuple afin, disent-ils, de se qualifier en quarts de finale du tournoi.

Le défenseur des Cranes, Kenneth Semakula a accordé une interview aux réseaux sociaux officiels de l'équipe nationale ougandaise, révélant qu'ils se sentent en confiance après un nul vierge face à la République démocratique du Congo et une victoire 1-0 contre le Sénégal.

" Un tel bilan augmente notre confiance et atteint également nos objectifs en tant qu'équipe et notre pays. Nous avons donc dû obtenir le maximum de points afin de poursuivre au moins nos objectifs. ", a déclaré le joueur de 20 ans.

" En tant que joueur, j'ai eu l'opportunité j'ai dû laisser tomber mon opportunité. Donc j'ai dû mettre tout le meilleur de moi pour que je puisse donner ce que mon pays attend de nous. ", a poursuivi Semakula.

L'attaquant des Ougandais Moses Waiswa s'est aussi prêté au jeu des questions et a révélé le soutien du public ougandais. " Je pense que nous nous sommes bien entraînés. Depuis le précédent match, nous avons eu quelques corrections et quelques touches ici et là, donc je pense que nous sommes prêts à jouer le match et à donner tout ce que nous pouvons pour le pays. ", a confié la star de SuperSport United en Afrique du Sud.

" Ce serait un bon plan pour que l'équipe soit en tête du groupe car cela vous donne un adversaire plus faible au prochain tour et en termes de jeu, mais aussi des possibilités d'aller au tour suivant. Donc je pense que si vous êtes en tête du groupe, ce serait mieux pour nous d'obtenir un adversaire plus faible. Cela fera que plus tard nos chances d'aller en finale. ", a déclaré le joueur de 25 ans.

" Les gens derrière nous sont autour de 44 millions de personnes jusqu'à 50. Je pense donc que nous sommes heureux d'avoir des Ougandais qui nous soutiennent et nous, les joueurs et l'équipe technique comme le président de la fédération de football, nous voulons vous garder heureux. Donc nous allons faire tout ce que nous pouvons pour gagner et nous assurer que l'Ouganda soit au top. Le soutien nous donne confiance pour aller jouer nous-mêmes sachant que nous avons une défense solide afin que nous puissions déployer plus de personnes pour attaquer. Nous pouvons obtenir une victoire lors du prochain match ", a conclu Waiswa.