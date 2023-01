Afrique: CHAN 2022 - Alexis Guendouz - " On avance doucement mais sûrement "

Ayant assuré la première place du groupe A après le succès face au Mozambique (1-0), l'équipe nationale va donc jouer les quarts de finale du Championnat d'Afrique des Nations, vendredi prochain au stade Nelson Mandela de Baraki.

Alexis Guendouz, le portier algérien qui a réalisé un " clean Sheet " lors des trois matchs de la poule a estimé que " C'est grâce à ma défense aussi que je n'ai encaissé aucun but .en plus j'ai dix joueurs devant moi. C'est important de ne pas encaisser car les équipes qui encaissent le moins de buts iront loin dans la compétition ", a t-il lancé.

À propos du match face au Mozambique, le keeper de l'USM D'Alger a indiqué que " Ce fut un match très important, c'est important de gagner cette première place pour éviter le déplacement. Aujourd'hui, on a eu un match différent car on est qualifié. Mais il fallait réaliser un bon résultat. On a nos repères ici à Baraki. On a aimé rester ici et on l'a fait, place maintenant en quart de finale ".