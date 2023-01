Afrique: CHAN 2022 - Chiquinho Condé (Coach du Mozambique) - " C'est impressionnant "

C'est un coach du Mozambique très content qui s'est présenté en conférence de presse après la qualification de son équipe pour les quarts de finale du CHAN 2022 malgré la défaite contre l'Algérie.

Occasion pour Chiquinho Condé de revenir sur le match et de se projeter sur les quarts de finale. C'était au micro de Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Alger.

Le Mozambique est qualifié, quel est votre sentiment ?

Je suis très content, très content, tout d'abord pour mes joueurs. C'est la première fois que le Mozambique se qualifie pour ce tournoi, et nous n'avons jamais gagné un seul match en 19 ans, et ici on a obtenu 4 points, c'est impressionnant. Nous allons nous reposer et apprécier, fêter cette qualification, puis nous allons nous préparer pour le prochain match.

Vous avez voulu refaire le même coup que contre la Libye avec trois changements, suiviez-vous le match de la Libye pendant le match ?

A deux minutes de la fin du match, mon staff m'a parlé de cette autre rencontre, et je leur ai demandé pourquoi ils ne m'ont pas informé avant. Je joue pour gagner chaque match, nous devons changer d'état d'esprit et construire la confiance de nos joueurs. A chaque match on doit être plus confiant. J'ai dit à mes joueurs que s'ils jouaient très dur, restent humbles, se concentrent, on peut aller loin. Il y a eu des blessés aujourd'hui, à l'image de mon gardien de but. Son remplaçant qui a joué ce soir a 18 ans, c'est le futur du Mozambique, c'est l'avenir de notre pays. Peut-être qu'au prochain tournoi, je vais jouer avec un autre état d'esprit, car ce sont les quarts.

C'était un match difficile contre une bonne équipe, qui est le meilleur joueur de l'équipe algérienne ?

Le numéro 7, je pense que c'est un bon joueur. Le jeu de l'Algérie est un jeu collectif mais le numéro 7 et un bon joueur. Je souhaite que la finale oppose à nouveau le Mozambique à l'Algérie.