Afrique: CHAN 2022 - Saâdi Radouani (Homme du Match) - " C'est une victoire au mental "

Titularisé pour la première fois depuis le début du CHAN 2022, Saâdi Radouani a été élu " Homme du Match " de la rencontre qui a opposé l'Algérie au Mozambique ce samedi (1-0).

A la fin du match, le joueur de l'USM Alger n'a pas manqué de saluer l'état d'esprit de l'équipe algérienne.

" Premièrement merci à Dieu pour la victoire. C'était un match difficile, l'adversaire était dans l'obligation de gagner et nous aussi, on a appliqué les consignes de l'entraineur, c'est une victoire au mental ", a-t-il lâché en conférence de presse.

" Nous avons encore gagné par la plus petite des marges, mais les 1-0 sont souvent des scores de champions (sourire). Nous allons retourner à l'entraînement et travailler dur, car c'est une nouvelle compétition qui commence. Nous devons être plus efficaces pour ne pas avoir de regrets ", a ajouté Saâdi Radouani.

Par ailleurs, l'arrière droits des Fennecs A' n'a pas caché sa satisfaction de voir son pays terminer à la première place du groupe A.

" Pour notre fierté, c'est bon de finir premiers et en plus cela nous évite de voyager. On se sent bien à Alger, nous avons tout ce dont nous avons besoin ici, et l'ambiance dans ce stade Nelson Mandela est fantastique ".