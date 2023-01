Afrique: CHAN-2022/Tourisme - Des délégations africaines visitent les monuments et sites archéologiques d'Annaba

ANNABA — Le musée d'Hippone de la ville archéologique éponyme à Annaba enregistre quotidiennement des visites des délégations africaines participant au Championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux (CHAN 2022), a-t-on appris samedi auprès de son directeur, Amar Nouara.

Des délégations africaines conduites par les ministres des sports de Côte d'Ivoire, d'Ouganda et de RD Congo ainsi que six délégations diplomatiques de pays africains prenant part à ce championnat ont visité le musée et sa collection de vestiges romains et de très anciennes mosaïques, a précisé à l'APS le même responsable.

Les invités du CHAN ont manifesté un intérêt particulier pour l'histoire lointaine de Bône et de toute l'Algérie depuis les civilisations antiques dont celle romaine, selon le même cadre qui a souligné que les visiteurs du musée ont mis l'accent sur l'intérêt accordé par les autorités algériennes pour ses vestiges à l'instar du masque de Gorgone qui a été récupéré ainsi que la statue commémorant la prise d'Hippone par les romains.

Les délégations africaines ont visité également la basilique de Saint Augustin et ont reçu des explications sur l'histoire de ce vestige religieux et culturel construit en l'an 391 par cet homme de religion et de philosophie qu'est Saint Augustin, a-t-on indiqué.

D'autre part, les hôtels accueillant à Annaba les délégations africaines participantes au CHAN ont réservé des espaces pour présenter à leurs hôtes les sites touristiques d'Annaba et de Séraïdi en plus d'expositions de produits artisanaux.

Ces espaces de même que l'exposition d'artisanat organisée sur le cours de la Révolution au centre-ville d'Annaba attirent les visiteurs africains de la ville qui se sont intéressés à la dimension africaine des métiers artisanaux algériens faisant l'acquisition de bijoux et de produits cosmétiques artisanaux, a-t-on constaté.

Certaines délégations dont celle de l'Ouganda ont saisi l'occasion pour visiter les infrastructures sportives d'Annaba dont le Centre des élites sportives de Séraïdi, les piscines et les stades 19 mai 1956 et colonel-Chabou.