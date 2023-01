Algérie: Salon international de l'agriculture d'Oran - Signature de plusieurs conventions de coopération

ORAN — Le Salon international de l'agriculture "Agripo-Expo 2023" a enregistré, lors de sa sixième édition qui a pris fin samedi à Oran, la signature de plusieurs conventions de coopération entre des participants, a-t-on appris auprès de la secrétaire générale du Salon, Ayouni Ikram.

En marge de cette édition, des accords de coopération bilatéraux ont été conclus entre plusieurs entreprises participantes, portant sur l'échange des expériences et l'acquisition de produits et de solutions technologiques.

Dans ce cadre, un accord de coopération a été paraphé entre la filiale du groupe Sonatrach de production agricole et l'entreprise privée de production de serres "El Baraka green food", pour l'étude et l'utilisation de serres dans les fermes exploitées par la filiale à travers le pays.

Cette manifestation économique, organisée quatre jours durant par l'agence de communication "Incube" au Centre de conventions d'Oran (CCO) "Mohamed Benahmed", a drainé près de 8.000 visiteurs parmi des professionnels et des personnes intéressées par le monde agricole, a déclaré Ayouni Ikram.

Pour rappel, cette exposition internationale a vu la participation de 50 entreprises d'Algérie, de Tunisie, de Libye et de France spécialisées dans de nombreuses industries et services liés au secteur agricole, tels que les équipements agricoles, l'élevage, l'irrigation, la production d'engrais et autres dans le domaine de l'emballage notamment.

Cet événement vise à mettre en avant les atouts économiques de l'Algérie dans le domaine de l'agriculture, à aider les professionnels à trouver des opportunités d'investissement et d'échanger leurs expériences, ainsi que de permettre aux participants nationaux et étrangers d'exposer leurs produits, services et projets, a-t-on souligné.

Il a aussi pour objectif de mettre en exergue les dernières technologies dans le domaine de l'agriculture et faire connaitre le marché local et le potentiel du marché mondial, a-t-on ajouté.

Des experts et chercheurs algériens ont animé, à la faveur de ce Salon, des communications abordant plusieurs thèmes traitant, entre autres, de la sécurité alimentaire, du développement de la production des viandes blanches et rouges, du réchauffement climatique et de la pluviométrie.