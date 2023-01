Algérie: Diversification économique - Le pays dispose des atouts d'un positionnement stratégique

DAVOS (Suisse) — Les efforts consentis par l'Algérie pour diversifier son économie et adapter sa gouvernance économique lui donne les atouts pour un positionnement stratégique, a indiqué Dr. Arslan Chikhaoui, expert en géopolitique et membre du Conseil Consultatif d'Experts du Forum économique mondial (FEM).

Dans une déclaration à l'APS, l'expert a témoigné qu'il "a été largement admis au Forum de Davos que les efforts consentis par l'Algérie à diversifier son économie et à adapter sa gouvernance économique au nouveau contexte, lui donne les atouts au delà des avantages comparatifs géographiques pour un positionnement stratégique dans ces aires d'intérêt commun".

Les experts du Forum reconnaissent donc que "l'Algérie dispose du triple levier, énergétique, minier et agricole pour contribuer, à terme, à contenir les crises de l'approvisionnement en énergie, en terres rares (minerais utiles à la technologie) et alimentaire", a-t-il soutenu.

Pour lui, "l'Algérie, avec cette triptyque, constituera à terme un Hub régional et sous-régional de stabilité".

Revenant sur les sujets abordés lors du Forum de Davos, l'expert a évoqué le rôle de la rive Sud de la Méditerranée qui se positionnera comme une passerelle clé à la croissance rapide des marchés émergents en Amérique Latine, en Asie et en Afrique du Nord et sub-saharienne.

Ainsi, poursuit-il, poussés par des investissements soutenus et la demande en provenance d'autres marchés émergents, plusieurs pays africains entraîneront l'ensemble du continent vers une plus grande intégration économique, et "ce sera incontestablement de l'Algérie en particulier".

Evoquant le rapport sur le développement de l'agriculture présenté au Forum de Davos et du rapport du ministre de l'Agriculture et du Développement rural concernant les réalisations de son secteur en général, la céréaliculture en particulier, l'expert du FEM a estimé qu'il "est clair que l'Algérie est en train d'opérer la transformation et la diversification de son économie".

Chikhaoui a souligné, dans ce sens, qu'à travers la stratégie mise en place par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant la transformation de l'économie algérienne en s'appuyant sur "l'élément clé" l'agriculture, l'Algérie, connue à travers l'histoire comme le grenier de Rome, "va reprendre incontestablement la place qui lui sied".

Pour l'expert, grâce à ses performances, l'Algérie est en mesure de contribuer "de manière très appuyée et conséquente" à contenir les crises alimentaires auxquelles le monde en général et l'Afrique en particulier pourraient faire face à l'avenir.

Il a, à ce titre, assuré qu'aujourd'hui l'Algérie s'achemine progressivement pour concrétiser son objectif de devenir "aussi bien le grenier de l'Europe et de l'Afrique".

Dans ce cadre, l'expert a assuré que le développement de l'agriculture saharienne va également contribuer "de manière profonde" à développer "les marchés de proximité de l'Algérie", notamment ceux de l'Afrique subsaharienne.

Il a également relevé que le développement "intelligent" que mène l'Algérie dans le secteur de l'agriculture, "par définition, secteur créateur d'emplois", l'objectif d'atteindre les 15 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, pourrait être réalisé à terme.