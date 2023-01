Algérie: Le ministère de la Santé met en garde contre les dangers mortels du monoxyde de carbone

ALGER — Le ministère de la Santé a mis en garde, samedi dans un communiqué, contre les dangers de l'intoxication au monoxyde de carbone qui, souvent, conduit à la mort.

Les mises en garde du ministère de la Santé s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de sensibilisation aux dangers de l'asphyxie par ce gaz dont les taux s'accentuent en cette période de basse température.

"Toxique et inodore, le monoxyde de carbone est le résultat d'une mauvaise combustion quelle que soit le combustible (gaz butane, charbon, essence, gaz naturel, pétrole, fuel ou propane)", a précisé le ministère de la santé, expliquant que "la densité du monoxyde de carbone est similaire à celle de l'air d'ou sa propagation rapide dans l'espace".

"L'inhalation du Co permet à ce dernier de remplacer l'oxygène dans le sang et de s'adapter aux protéines transportant l'oxygène ce qui pourrait entrainer la mort", selon le communiqué.

En cas d'apparition de ces symptômes, il faut appeler immédiatement le SAMU, la Protection civile, ou s'approcher du centre de santé de proximité le plus proche.

En cas d'intoxication aigue, le plus souvent, la victime présente d'abord des signes de malaise avec nausées, vertiges et maux de tête, elle présente ensuite une grande faiblesse, et des difficultés à se déplacer.

Elle peut perdre connaissance et si les secours n'arrivent pas à ce moment, elle va sombrer dans le coma et mourir en moins d'une heure.

Il a souligné, notamment, l'importance de contrôler tous les ans les installations de chauffage et de production d'eau chaude par un professionnel qualifié (chaudière, chauffe-eau, chauffe-bain, cheminée...), aérer son logement quotidiennement pendant 10 minutes au moins et ne jamais obstruer les aérations du logement.

Le ministère a recommandé également de "n'utiliser d'appareils mobiles de chauffage d'appoint que dans les pièces convenablement ventilées et par intermittence, ne jamais faire fonctionner un moteur de voiture dans un garage fermé, de respecter les consignes d'utilisation des appareils de chauffage, et de ne jamais utiliser des appareils non destinés à l'usage de chauffage".