Madagascar: Rajaonarimampianina attendu en pré-campagne

Sauf changement, l'ancien président de la République rentrera au pays en février. Un retour pour se conformer aux lois électorales et s'engager dans la pré-campagne de la présidentielle.

En février. Sauf changement, Hery Rajaonarimampianina, ancien président de la République, sera de retour au pays durant la deuxième ou troisième semaine du mois prochain. Un comeback qui devrait lancer la pré-campagne de son parti politique "Hery vaovao ho an'i Madagasikara" (HVM), en vue de l'élection présidentielle. "Ça fait tout de même longtemps qu'il est à l'étranger. Il est grand temps qu'il revienne au pays. Nous pensons qu'il est notre candidat naturel et nous sollicitons sa candidature. Nous comptons aussi organiser un congrès national.

Aussi, il est important qu'il soit avec nous, sur le terrain, pour voir préalablement les réalités du terrain et préparer ensemble toutes ces échéances", déclare Rivo Rakotovao, coordonnateur national du HVM. L'ancien président du Sénat n'a toutefois pas confirmé, ni infirmé les informations sur le moment du retour au pays de Hery Rajaonarimampianina. Il a juste indiqué, "ce sera pour bientôt". Il concède, néanmoins, que ce retour permettra au HVM d'engager la vitesse supérieure dans la pré-campagne. "Nous ne pouvons pas encore nous permettre d'organiser de grands rendez-vous ou meetings politiques.

Notre rôle pour l'instant est d'entretenir la cohésion et la ferveur de notre base", explique Rivo Rakotovao. Le retour de celui que le HVM considère comme son porte-étendard naturel à la course à la magistrature suprême devrait ainsi l'amener à engager la vitesse supérieur dans pré-campagne "comme tout le monde", comme l'affirme l'ancien président du Sénat. Outre des séries de rencontre avec ses partisans et anciens collaborateurs, et éventuellement, des rendez-vous avec les alliés politiques des Bleus, l'ancien Chef d'Etat ne devrait pas trop s'attarder à Antananarivo.

Des tournées politiques seraient au programme de Hery Rajaonarimampianina. L'idée, sauf changement, de démarrer par les Collectivités où les Bleus et leur chef de file jouissent d'une bonne sympathie politique. Garry Fabrice Ranaivoson La partie Nord-Est du pays pourrait être privilégiée. La candidature de l'ancien Président à la course à la magistrature suprême ne devrait cependant être officialisé qu'à l'issue du congrès national du HVM. À entendre Rivo Rakotovao, la date du congrès national de l'ancien parti au pouvoir dépendra du calendrier électoral, notamment, de la période de dépôt de candidature. Ce retour au pays est aussi pour se conformer aux exigences de la loi organique sur l'élection présidentielle.

"Un certificat de résidence attestant de la présence du candidat sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures", fait partie des pièces à fournir dans le dossier de candidature. De prime abord, les Bleus pourraient attendre jusqu'à la dernière minute avant d'officialiser leurs ambitions et celles de leur porte-fanion. D'ici là, Hery Rajaonarimampianina pourrait prendre le temps de se " refamiliariser ", avec l'arène politique et les réalités du terrain. S'agissant de ses chances de reconquérir le pouvoir, le coordonnateur national du HVM réplique, "nous ne pouvons le savoir sans monter sur le terrain".