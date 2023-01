Madagascar: Du lavage de cerveau religieux - Troisième partie

En fin de l'année 2022, nous avons commencé à parler des différents signes d'alertes par rapport au lavage de cerveau par les religieux. Le contexte de destruction des Doany qui sont les lieux de culte pour les pratiquants des religions traditionnelles malgaches par des chrétiens extrémistes nous pousse, une fois de plus, à tirer la sonnette d'alarme.

Il est de coutume dans de telles situations de dire " nous ne pointons personne du doigt " et de faire des communiqués aussi vides que vagues. Nous trouvons que c'est d'une lâcheté car c'est par ce genre d'attitude de complaisance que le pire arrive. Ceux qui ne dénoncent pas les injustices et qui préfèrent le confort du spectateur passif contribuent à l'escalade de l'extrémisme religieux.

Nous avons parlé de cinq signes d'alertes. Parlons aujourd'hui de plusieurs autres. Rappelons que nous allons aborder dix signes en tout.

Sixième signe : vous perdez le sens de l'individualité. Un autre signe de lavage de cerveau religieux est la perte du sentiment d'identité et d'individualité. Cela peut prendre la forme de ce que vous êtes autorisé à porter, ce que vous êtes autorisé à dire dont certains sujets sont considérés comme tabous, les personnes que vous êtes autorisé à fréquenter.

Certains passe-temps et intérêts peuvent être également entrer en conflit avec les croyances religieuses. Notons par expérience que les personnes qui sont " sainement " religieuses parviennent à trouver l'équilibre entre la foi et l'individualité personnelle. La communauté constitue toujours un aspect important de leur vie. Mais leurs besoins et leurs désirs individuels sont également pris en compte. On ne peut pas en dire autant en cas de lavage de cerveau religieux. Lentement mais sûrement, vous vous retrouvez à abandonner des parties de votre individualité pour vous rapprocher de votre foi.

Votre institution ou votre chef religieux peut mettre en place des règles auxquelles vous devez vous conformer, même si elles n'ont aucun sens. Il s'agit d'un signe évident de contrôle. En vous enlevant votre individualité, ils vous privent essentiellement de toute estime de soi, de tout respect de soi et surtout, de toute valeur person-nelle. Réfléchissez à ceci : dans les prisons, en guise de punition et de modelage psychologique, les criminels sont réduits à un simple numéro. Si vous aussi, vous avez l'impression de n'être rien d'autre qu'un membre d'un groupe, vous devez vous demander : pourquoi ? Pourquoi l'individualité n'est-elle pas célébrée ?

Septième signe : vous êtes prêt à faire passer la religion avant vos proches. Lorsque votre famille et vos amis ne sont plus une priorité dans votre vie et que la religion domine tout, mes amis, vous subissez un lavage de cerveau. Il est normal de ne pas être d'accord avec votre famille, ou de ne pas aimer ses choix de vie. Mais le problème se pose quand vous êtes plus préoccupé par le respect des règles que par le bien-être de votre famille. Lorsque j'étais enfant et même actuellement, j'entends des histoires de parents qui renient leurs enfants car ils avaient choisi une vie qui allait à l'encontre des valeurs religieuses de la famille. Quand on est possédé par les religieux, renoncer à un membre de la famille semble un petit sacrifice à faire.

Ces cas extrêmes ne sont peut-être pas si courants (mais quoique). Mais si, même à un faible niveau, vous êtes prêt à faire passer la religion avant votre famille, c'est un signe dangereux que les choses sont allées trop loin.

Huitième signe : les nouvelles idées rencontrent de la résistance. Avez-vous déjà eu l'impression que les nouvelles idées sont instantanément rejetées ou même moquées ? Si votre institution religieuse rejette les idées qui ne sont pas con-formes à leur ligne de foi particulière, c'est un autre signe qu'ils pourraient vous laver le cerveau. Car voilà ce qu'il en est : apporter de nouvelles idées pourrait menacer l'existence même de ce que vos laveurs de cerveau essaient de vous inculquer. Ils ne veulent pas que vous pensiez en dehors de leur boîte.

Ils veulent que vous adhériez à leurs croyances et toute nouveauté est perçue comme une menace ou un défi à leur " norme ".