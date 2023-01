Cote d'Ivoire: Lutte contre la fraude et corruption- Le Trésor public lance un dispositif

La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (Dgtcp), s’est dotée d’un dispositif de lutte contre la fraude et la corruption, avec pour objectif principal, l’amélioration de la transparence et la gouvernance. Ce dispositif qui comprend une politique de lutte contre la fraude et la corruption et une cartographie des risques de fraude et de corruption a été officiellement lancé le 20 janvier 2023, à l’espace Crrae-Umoa, Abidjan-Plateau, par le ministre de l’Économie et des finances, M. Adama Coulibaly, représentant le parrain de la cérémonie, le Premier ministre, M. Patrick Achi.

Dans son adresse, le ministre Adama Coulibaly a d’abord félicité la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique pour, a-t-il souligné, avoir su concevoir un dispositif innovant destiné à promouvoir une culture anti-fraude et anti-corruption. « A travers ce nouveau dispositif, le Trésor public conforte sa position d’administration de référence, et donne, encore une fois, la preuve de son adaptabilité à l’évolution des enjeux et de sa capacité à se réinventer à la hauteur des défis à relever », s’est-il réjoui. M. Adama Coulibaly s’est aussi dit convaincu qu’avec la mise en œuvre de ce dispositif, le Trésor public apportera une plus-value appréciable aux efforts engagés au plan national pour faire reculer, significativement, ces fléaux pernicieux. M. Épiphane Zoro Bi Ballo, ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, co-président de la cérémonie, est allé dans le même sens.

Selon lui, le dispositif du Trésor public est un gage de conformité anticorruption, de performance et de crédibilité. Le ministre a surtout relevé la position avant-gardiste qu’a le Trésor public sur la question de la lutte contre la fraude et la corruption au niveau de l’administration publique. « Je voudrais féliciter le Directeur général, M. Assahoré Konan Jacques et l’ensemble de ses collaborateurs pour l’excellent travail abattu, en matière de transparence, de redevabilité et de réédition des comptes. C’est sur ce chemin que le Trésor Public se positionne aujourd’hui en tant que précurseur d’un dispositif anti- corruption formalisé et intégré dans l’ensemble du mécanisme de gouvernance et de fonctionnement de ses services. Merci au Trésor Public qui montre la voie. Un bon élève, un modèle de gouvernance et de transparence que toutes les autres administrations publiques doivent copier », s’est félicité le ministre Épiphane Zoro Bi Ballo. Citant notamment l’article 41 de la constitution ivoirienne de 2016 qui stipule que les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption et les infractions assimilées.

Le Dg du Très Public, M. Assahoré Konan Jacques, a indiqué pour sa part que son Administration s’est pleinement investie dans la dynamique tracée par le gouvernement. « Il nous revient, au vu du caractère spécifique de notre mission de gestionnaire et de dépositaire des deniers et des comptes de l’État, de nous prémunir contre ces fléaux qui n’épargnent aucun secteur d’activité, aucune administration, aucun État. Et nous nous y engageons fermement », a-t-il rassuré. Soulignons que le dispositif a été présenté par le Directeur Général adjoint du Trésor Public, M. Sanogo Béfetgué.

De manière spécifique, la politique de lutte du Trésor Public contre la fraude et la corruption permettra au Trésor Public de promouvoir une culture anti-fraude et anti-corruption ; prévenir ou détecter les actes constitutifs de fraude et de corruption susceptibles d’être commis au Trésor Public, ou en collusion avec des partenaires, des fournisseurs ou autres tiers. Le Trésor Public entend aussi pouvoir s’assurer que des mesures ou sanctions appropriées sont prises en cas de fraude ou de corruption avérées et que des solutions d’amélioration nécessaires sont prises et bien suivies. Il est à noter qu’avec les nombreux mécanismes de lutte contre la corruption, la Côte d’Ivoire est passée en 2013 de la 130ème à la 105ème position sur le classement des pays, selon l’Indice de perception de la Corruption de Transparency International pour l’année 2021.