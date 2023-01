Gabon: Les mécanismes de la RSE du secteur minier expliqués par le ministre

Le Ministre des Mines et de la Géologie explique les mécanismes de la RSE du secteur minier dans le Haut-Ogooué.

Ce 21 janvier, le Ministre des Mines et de la Géologie, Elvis Ossindji, en déplacement à Moanda a effectué, en collaboration de l'Ecole des Mines et de la Métallurgie de Moanda (E3MG) et en présence du Gouverneur du Haut-Ogooué, Jacques Denis Tsanga, du Maire de la commune de Moanda, Bernard Moulonda et des opérateurs minier de la provincetels que COMILOG, NOUVEL GABON MINING et REMINAC, une présentation des Mécanismes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Les opérateurs ont présenté leur rapport d'activité RSE de l'an 2022 et leur perspectives pour 2023. De la construction d'établissements de santé à la réhabilitation des infrastructures (routes, éclairages, fontaines) en passant par la participation à la cohésion sociale, les actions menées par les opérateurs du secteur minier impactent directement le quotidien des populations dans leurs zones d'exploitations.

" La RSE doit s'adresser à toutes les couches de la population et doit toucher les axes essentiels de développement local à savoir : les femmes ; la jeunesse ; l'éducation ; la santé ; les infrastructures ; l'électricité et l'eau " a déclaré le Ministre des Mines et de la Géologie, Elvis Ossindji.

C'est dans cette dynamique que le Ministre des Mines et de la Géologie invite les opérateurs miniers à intégrer la RSE au sein de leur gouvernance en adéquation avec la vision du " Minier Responsable " qui implique la bonne gouvernance, la traçabilité et la transparence, en d'autres termes, le respect des lois en vigueur, la valorisation du capital humain et des ressources tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Le secteur minier est identifié comme le fer de lance de la croissance et la diversification de notre économie. Le développement de la RSE impacte directement le quotidien des populations et est un fondement primordial à la politique du Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. La loi n°037/2018 du 11 juin 2019 portant réglementation du secteur minier en République Gabonaise institue la RSE au cœur du développement inclusif des communautés locales.