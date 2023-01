Kenya: Le restaurant Crabshack prospère au sommet des palétuviers

En pleine saison, il sert 1 000 clients par jour, avec des revenus mensuels pouvant atteindre 30 000 dollars, et emploie 42 personnes

En 2008, Dickson Mazinga était chef cuistot dans un hôtel-restaurant cinq étoiles de la ville côtière kenyane de Watamu. Il a quitté son emploi pour rejoindre des jeunes du village de Dabaso, à la périphérie de Watamu, afin de protéger la forêt de palétuviers. La forêt était en voie de disparition en raison de la coupe de bois pour la construction de maisons.

Aujourd'hui, M. Mazinga dirige un restaurant haut de gamme installé au sommet de palétuviers, connus pour leur capacité d'absorption du dioxyde de carbone parmi tous les arbres du monde. Le restaurant a considérablement amélioré les forêts, ainsi que sa vie et celle de nombreuses autres personnes. M. Mazinga est l'un des membres fondateurs d'un groupe de 47 jeunes volontaires du village de Dabaso, préoccupés par la dégradation de la forêt de palétuviers qui avait prospéré sur les rives de l'océan Indien. Ils se sont consacrés à l'éducation des villageois sur le rôle essentiel que jouent les palétuviers dans l'habitat de la vie marine, en particulier lors des phases de reproduction. "Nous avons travaillé en tant que volontaires pendant sept ans", explique M. Mazinga. "Puis certains de nos partenaires du Kenya Marine and Fisheries Research Institute (KMFRI) nous ont demandé de lancer un projet qui générerait des revenus. Ils appréciaient notre travail et ses résultats positifs. Ils ne voulaient pas risquer de perdre des membres qui pourraient chercher un emploi rémunéré ailleurs."

Le groupe a été surpris par la demande des hôtels locaux en chair de crabe. Cette découverte a conduit les membres à envisager d'ouvrir leur propre restaurant. Grâce à leur expérience et à leur travail avec d'autres propriétaires d'hôtels, ils ont compris qu'ils pouvaient ouvrir et gérer un restaurant rentable - et c'est ce qu'ils ont fait.

KAMFRI a montré aux volontaires comment les crabes se reproduisent sous les palétuviers. M. Mazinga raconte que son groupe a été surpris d'apprendre combien d'espèces marines différentes quittent le grand océan et viennent se cacher des prédateurs sous les palétuviers pendant leur saison de reproduction.

"Les experts du KAMFRI nous ont appris à récolter des bébés crabes et à les élever pour le marché", explique M. Mazinga. "Ils nous ont aidés à construire des cages adaptées sous le palétuvier pour démarrer notre élevage de crabes. Dès que nous avons commencé, nous avons eu un marché prêt dans les hôtels de la ville côtière."

Le groupe a nommé son restaurant Crabshack et a élu M. Mazinga comme Directeur général et secrétaire d'organisation.

Au départ, le Crabshack pouvait servir 10 personnes par jour. Aujourd'hui, le restaurant sert entre 500 et 1 000 clients par jour pendant la haute saison, avec des revenus mensuels atteignant parfois 30 000 dollars. Le restaurant emploie 42 personnes du village, dont certaines sont des membres fondateurs du groupe de jeunes. Lorsqu'on lui a demandé comment Crabshack a aidé les jeunes de son village, M. Mazinga s'est empressé de mentionner que les employés peuvent envoyer leurs enfants à l'école sans difficultés financières. Il ajoute qu'il en a bénéficié personnellement, réussissant ce qui lui semblait impossible lorsqu'il travaillait comme chef dans des hôtels cinq étoiles. "À l'époque, je quittais ma maison à 5 heures du matin et rentrais après 22 heures tous les jours, et je vivais dans une maison en terre. J'avais également du mal à envoyer mes enfants dans les écoles locales. Maintenant, je vis dans la maison de mes rêves, faite de briques. Venez voir ce que nous avons accompli", s'exclame M. Mazinga, fier propriétaire d'une maison située à 300 mètres de son restaurant.

M. Newton Kanhema est le Directeur adjoint du Centre d'information des Nations Unies à Nairobi.