Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Janvier 2023

Burkina Faso : Affaire départ de l’armée française- Macron demande des clarifications à Ouaga

Le gouvernement burkinabè a dénoncé, mercredi 18 janvier dernier, l’accord qui régit la présence de l’armée française sur son sol. Le président français Emmanuel Macron a dit attendre « des clarifications » du capitaine Ibrahim Traoré qui a demandé le départ des soldats français du territoire burkinabè. Le président français a recommandé de la « prudence » au regard de la « grande confusion » dans les informations qui circulent sur l’option des autorités de la Transition. (Source : Apa)

Mali : Rentrée diplomatique du Mali- Le pays apprécie l’engagement des partenaires à ses côtés

« Le Mali apprécie à sa juste valeur l’engagement, à ses côtés, de partenaires qui adhèrent aux principes-clés qui déterminent l’action publique de notre pays. » ; tel est l’essentiel du message du président de la transition, le colonel Assimi Goita à l’occasion de la session inaugurale de la rentrée diplomatique du Mali qui s’est déroulée le 21 janvier 2023 au centre culturel Kôrè de Ségou. Dans le message délivré par le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale S.E Abdoulaye Diop, le chef de l’Etat a indiqué que cette rentrée diplomatique est placée sous le thème de l’apport de la culture à l’outil diplomatique, afin de valoriser et de faire le meilleur usage de la richesse et du patrimoine multiséculaire du Mali. (Source : abamako.com)

Niger : Dialogue social- Bazoum rencontre les centrales syndicales les plus représentatives

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SE Mohamed Bazoum a rencontré le vendredi dernier, les cinq centrales syndicales des travailleurs du Niger les plus représentatives à savoir celles réunies au sein de l’Inter syndicale des Travailleurs du Niger Itn et le Cdtn. Etaient présents à cette rencontre le Premier ministre Chef du Gouvernement et les membres du gouvernement ainsi que leurs collaborateurs respectifs. L’initiative du chef de l’Etat, Mohamed Bazoum a pour objectif d’instaurer un dialogue social direct au plus haut niveau avec les partenaires sociaux que sont les centrales syndicales et de faire le point du partenariat entre le gouvernement et ces partenaires sociaux. Le chef de l’Etat a donné des instructions pour régler la question des incidences financières, mensualiser la retraite dès ce mois de janvier 2023. (Source : anianmey.com)

Togo : Coopération régionale- Un Sommet des Chefs d’Etat du Conseil de l’Entente en vue à Lomé

Président en exercice du Conseil de l’Entente (le plus vieux regroupement d’Etats en Afrique de l’ouest), Faure Gnassingbé a accordé ce 20 janvier à Lomé une audience à Marcel Amon-Tanoh, Secrétaire exécutif de cette institution. Le diplomate et ex-ministre ivoirien Marcel Amon-Tanoh, à sa sortie d’audience, s’est félicité de la qualité de ses échanges avec le chef de l’exécutif togolais. Et a tenu à saluer la satisfaction exprimée par Faure Gnassingbé à l’égard des divers chantiers en cours au sein du Conseil de l’Entente. L’ex chef de la diplomatie ivoirienne a dans la foulée annoncé «la tenue prochaine dans la capitale du Togo, Lomé, d’un sommet des chefs d’Etat» de cette institution régionale sans avancer de date.( Source : alome.com)

Bénin : Législatives- Le recours du parti Les Démocrates sur les résultats est rejeté

La Cour constitutionnelle béninoise a rejeté samedi 21 janvier le principal recours du parti d’opposition Les Démocrates au terme d’une audience publique. Le parti qui conteste les résultats des législatives du 8 janvier demandait aux sages d’ordonner à la Commission électorale (Cena) de lui mettre à disposition les PV de compilation de tous les résultats pour justifier son recours en contestation. La cour a suivi son rapporteur qui a recommandé le rejet du recours du parti Les Démocrates malgré les derniers mots des avocats. Les conseils ont plaidé pour une décision favorable au requérant « au nom de la justice et de la paix sociale ». (Source : Rfi)

Guinée : Passation des marchés-Une quarantaine d’agents de l’Etat formés

Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023, une quarantaine d’agents de l’Etat qui gèrent les projets financés par la Banque mondiale en Guinée ont été formés sur la bonne gestion des passations des marchés. Cette formation a été initiée et mise en œuvre par la Banque mondiale. Au cours de cette session axée sur la ‘’passation des marchés’’, les participants ont eu la chance d’être outillés sur la lutte contre la corruption, le détournement d’argent public. Mieux, ils se sont mis à jour sur les règles de bases et la supervision de la gestion des contrats dans le cadre des passations des marchés. (Source : africaguinee.com)

Cote d’Ivoire- Agriculture- Un ivoirien nommé à la tête de deux organismes de recherches agricoles

Le Dr Siméon Ehui vient d'être nommé directeur général de l'Institut international d’agriculture tropicale (IITA), basé à Ibadan, au Nigeria, et directeur régional pour l'Afrique continentale du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR). L'IITA et le CGIAR sont des organismes internationaux œuvrant dans la recherche pour la sécurité alimentaire. L’ivoirien Siméon Ehui a une expérience de plus de 30 ans dans l'agriculture et le développement durable. Son décret de nomination à ce nouveau poste entre en vigueur le 1er août 2023. (Source : Lebanco.net)

Cameroun : Affaire Martinez Zogo- Cabral Libii demande sans délai les résultats de l’enquête

Selon Cameroun24, des parlementaires dont Cabral Libii voudrait en savoir davantage sur l’assassinat du journaliste Martinez Zogo. « J’apprends avec une grande sidération la nouvelle du lâche assassinat de l'animateur radio Martinez Zogo. À cet instant une immense colère et un dégoût indescriptible m’envahissent le corps et l’esprit. Dans un pays de droit et en plein jour, un homme de média est enlevé, torturé et froidement assassiné dans la plus abjecte indifférence et inadmissible veulerie des autorités » dit l’honorable Cabral Libii

RD Congo et Soudan du Sud : Religion- La paix au cœur des visites du pape François

Le souverain pontife sera, du 31 janvier au 5 février 2023, dans ces deux pays où la stabilité reste précaire. Prêcher la paix, c'est l'une des tâches que le pape François accomplira du 31 janvier au 3 février en République démocratique du Congo puis jusqu'au 5 février au Soudan du Sud. Le successeur de Benoît XVI avait programmé ce voyage en juillet 2022, mais un « problème au genou » l'en a empêché. Quarante-trois ans après la dernière visite d'un pape, la RD Congo, plus grand pays catholique de l'Afrique, se prépare activement. Selon l'agenda publié sur le site du Vatican, le pape François, au deuxième jour de son séjour à Kinshasa, rencontrera les victimes des combats entre les forces armées et la rébellion du Mouvement du 23 mars (M23) dans l'Est du pays. ( Source : Apa)

Gabon : Tour cycliste « Tropicale Amissa Bongo»- Six coureurs défendent les couleurs du Maroc

Six coureurs marocains prennent part à la 16e édition du Tour cycliste du Gabon (Tropicale Amissa Bongo), prévue du 23 au 29 janvier (catégorie UCI 2.1). Il s'agit d'Achraf Ed-Doghmi, Adil El Arbaoui, Hussein Sabbahi, Hassan Saber, Youssef Bdadou et Chakir Baballah, encadrés par l'ancien champion cycliste, l'entraîneur national Abdelati Saadoune, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de cyclisme (FRMC). Après deux ans d'interruption en raison de la pandémie du Covid-19, le plateau sera composé de 5 équipes professionnelles Uci et de 10 sélections nationales africaines, comme le veut la tradition de l’épreuve gabonaise depuis sa création en 2006, ce qui permettra aux grandes nations du cyclisme africain de se mesurer aux meilleurs professionnels venus des quatre coins de la planète. (Source : Yabiladi)

Tchad : Activités des partis politiques - Le parti Pdr reprend les activités après trois mois de suspension

Suspendu pour trois mois, à l’issue des manifestations sanglantes du 20 octobre 2022, le Parti des démocrates pour le renouveau annonce la reprise de ses activités politiques. « Cette reprise va permettre au parti de mettre en œuvre ses objectifs, accroitre son implantation au niveau de la capitale ainsi que dans toutes les régions du pays, et surtout de participer pleinement à la vie politique tchadienne. », souligne Izadine Ahmat Tidjani, président dudit parti. Le Pdr a été suspendu pour trois mois pour : « troubles à l’ordre public et à la sécurité de nature à porter gravement atteinte à la sureté de l’Etat et au bon fonctionnement des institutions républicaines. » La période arrivée à terme, le ministre en charge de l’Administration, Mahamat Ahmat Lazina a levé la suspension, le 20 janvier 2023. (Source : Journal du Tchad)

Centrafrique : Grand banditisme-Le poste de la douane de Béloko détruit

Le poste de la douane de Béloko (Nord-ouest) a été complètement ravagé, ce samedi 21 janvier 2023, par un incendie à la suite d’une attaque menée par des hommes armés. L’assaut, qui visait au départ la position des Forces armées centrafricaines (Faca) et leurs alliés russes, a été repoussé. Les rumeurs de la présence des hommes armés de la Coalition des patriotes pour le changement (pc) aux alentours de Béloko ont été confirmées, ce samedi 21 janvier 2023. En effet, aux environs de 5H45 du matin, des crépitements d’armes ont éclaté dans la ville, mettant en alerte toute la population. Selon les premières informations, l’assaut a visé les positions de l’armée nationale et ses alliés russes. « Le bilan est lourd. Les dégâts sont impressionnants. Deux civils, dont un apprenti de taxi brousse, ont perdu la vie. Du côté des Faca, aucune perte en vie humaine n’a été déplorée. C’est seulement un officier des Faca qui a eu une légère blessure », rapporte un correspondant de presse. (Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa