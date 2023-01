Congo-Kinshasa: Enrôlement - Antoinette Nsamba impressionnée par la sécurité des matériels utilisés par la CENI

Contrairement aux critiques acerbes et autres déclarations négatives émises par certains compatriotes à l'endroit de la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni), visiblement dans le but de saboter l'opération d'enrôlement des électeurs que la Centrale électorale est en train de réaliser, Antoine Nsamba Kalambayi s'inscrit en faux contre ce procès d'intention qu'on fait à la Ceni.

Elle a fait cette déclaration hier dimanche 22 janvier au sortir du centre d'enrôlement des électeurs de l'école Kilimani, dans la commune de Ngaliema, où elle a été accomplir son devoir civique en tant que citoyenne de la République Démocratique du Congo, en prévision des élections générales de décembre 2023.

La réaction de ce cadre de l'UDPS siégeant au gouvernement des "Warriors" en qualité de ministre des Mines contre les critiques émises à l'endroit de la Ceni, qu'elle a d'ailleurs qualifiées d'infondées, est motivée par ce qu'elle a personnellement vécu dans le bureau lorsqu'elle remplissait son devoir civique. De véritables prouesses, soutient-elle.

Les matériels utilisés par l'actuelle équipe de la Commission Electorale Nationale Indépendante pour délivrer la carte d'électeur offrent plus de garantie de sécurité par rapport aux équipes précédentes. Il y a, en effet actuellement, l'introduction de deux nouvelles fonctions qui n'étaient pas d'usage au cours des processus antérieurs notamment en 2006, 2011 et 2018. Il s'agit du prélèvement des empreintes digitales de tous les dix doigts et le filmage de l'Iris des yeux. Avec l'introduction de ces nouveaux éléments, l'actuelle carte d'électeur est sécurisée, difficile à être piratée comme c'était le cas jusque-là.

Au lieu d'apprécier les efforts qui sont en train d'être faits pour offrir aux Congolais des élections justes et transparentes, grâce aux matériels employés, certains compatriotes versent plutôt dans la critique infondée, s'est-elle exclamée.

Par ailleurs, comme il fallait s'y attendre, Antoinette Nsamba, qui était accompagnée par une foule immense ayant bravé la pluie qui s'abattait sur la ville, composée des cadres, militants de l'UDPS et sympathisants, a saisi l'occasion pour leur lancer l'appel à s'enrôler massivement.

Son invitation s'adresse particulièrement aux habitants du district de Lukunga. "C'est par les élections que vous choisirez le Président de la République et et vos représentants au Parlement, leur a-t-elle répété. Ce, après leur avoir rappelé que l'enrôlement est un devoir pour tout citoyen, comme on pouvait le lire sur la banderole tenue par ses partisans : " Se faire enrôler est un devoir civique qui vous confère le droit de voter le candidat de votre choix". Ce message d'interpellation citoyenne était "posté" à côté des éfigies du Président de la République et d'elle-même.