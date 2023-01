Congo-Kinshasa: Enrôlement - 25 jours additionnels pour la AO1

Initialement prévue pour ce lundi 23 janvier 2023, la clôture des opérations d'enrôlement dans la première Aire Opérationnelle (AO1) - qui concerne notamment la ville province de Kinshasa, la province du Kongo Central, l'ex-grand Bandundu avec ses trois nouvelles provinces (Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe) et l'ex-grand Equateur avec ses 5 nouvelles provinces (Equateur, Mongala, Nord Ubangi, Sud Ubangi et Tshuapa) - n'aura plus lieu. La CENI vient de prolonger de 25 jours additionnels pour permettre aux Congolaises Congolais qui ne se sont pas encore fait enrôler de le faire.

Par ailleurs, cette prolongation n'impacte nullement le calendrier du démarrage des opérations d'enrôlement dans la deuxième Aire Opérationnelle (AO2) qui reste maintenu pour ce mercredi 25 janvier. On rappelle que la AO2 concerne 9 provinces, en l'occurrence les 5 provinces issues du démembrement de l'ex-gand Kasaï (Kasaï, Kasaï Central, Kasaï Oriental, Lomami et Sankuru) et les 4 issues de l'ex-grand Katanga (Haut Lomami, Haut Katanga, Lualaba et Tanganyika). C'est le Rapporteur de la Centrale électorale, Patricia Nseya qui a annoncé hier dimanche autour de 19 heures, dans un flash d'information sur la télévision d'Etat Rtnc, cette prolongation de l'enrôlement dans la AO1 et la confirmation du démarrage ce mercredi 25 janvier de l'enrôlement dans la AO2.

La Ceni justifie ce report de clôture de l'enrôlement dans la AO1 par le fait qu'un nombre important de la population concernée ne s'est pas encore fait enrôler.

En plus, la Ceni dit avoir pris en compte les différentes remarques et suggestions lui faites par divers acteurs et organisations.