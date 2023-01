Afrique: Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov se rend en Afrique du Sud pour une visite

L'Afrique du Sud reçoit lundi 23 janvier le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov, qui rencontre son homologue, la ministre Naledi Pandor. Le ministre russe signe son retour sur le continent africain après une tournée en Égypte, au Congo-Brazzaville en Ouganda et en Éthiopie en juillet. L'Afrique du Sud est un allié de poids, car Pretoria se dit neutre dans le conflit ukrainien et refuse de parler d'invasion russe et ce près d'un an après le début de la guerre.

Serguei Lavrov et Naledi Pandor vont enfin pouvoir se parler en tête à tête après s'être téléphones en août dernier. À l'issue de ce coup de fil, la Russie saluait la " la position responsable de Pretoria " qui refuse de tourner le dos à Moscou malgré la pression des Occidentaux.

Les Américains ont d'ailleurs protesté contre l'organisation prochaine de manœuvres militaires navales. En février, l'Afrique du Sud accueillera des exercices militaires au large de ses côtes avec la Russie et la Chine. Cet entrainement n'est pas inédit, mais il tombe en pleine commémoration des 1 ans de la guerre en Ukraine. " Nous encourageons l'Afrique du Sud à coopérer militairement avec des démocraties qui partagent notre engagement mutuel envers les droits de l'Homme ", a réagi l'ambassade américaine.

L'Afrique du Sud parle avec tout le monde et les sujets de discussions ne manqueront pas. Serguei Lavrov et Naledi Pandor pourraient évoquer le prochain sommet des BRICS, qui doit se tenir en août en Afrique du Sud. Pretoria assure la présidence tournante de ce groupe de pays émergents, et espère en renforcer les échanges économiques. Les relations Russie Afrique du Sud ont de beaux jours devant eux.