Tunisie: Ligue 1 / 9e journée - Groupe B - CA-USM - Entre confirmation et quête de relance !

C'est l'affiche de cet après-midi dominical du Groupe B à suivre avec beaucoup d'intérêt.

La deuxième manche de la 9e journée se déroulera cet après-midi avec la tenue des matches du Groupe B. Et s'il y a un match qui acquiert une importance particulière, c'est bel et bien celui qui opposera à Radès le Club Africain à son hôte, l'Union sportive monastirienne. C'est l'affiche par excellence de cet après-midi dominical. Une affiche à suivre avec beaucoup d'intérêt entre une formation clubiste qui aspire à rester sur sa lancée et aligner la passe de deux, histoire de prendre enfin sa vitesse de croisière et une formation monastirienne, irrégulière également, et qui aspire aussi à la victoire pour ne pas perdre davantage de points. Restant sur une défaite concédée à domicile devant l'OB, l'USM, dauphin du Groupe B, qui accuse deux points de retard par rapport au leader benguerdanais et est à deux longueurs d'avance de son poursuivant direct l'OB, est en quête de relance. Les Monastiriens visent à ramener un résultat positif de Radès, une victoire ou, à défaut, faire match nul.

L'OB : un autre adversaire direct à battre...

Après avoir réduit l'écart jeudi dernier avec le dauphin monastirien, l'OB s'attaquera cet après-midi à un autre adversaire direct, son poursuivant l'AS Soliman qui occupe justement la quatrième place au classement avec seulement deux points de retard.

Le nouveau leader benguerdanais fera, lui, un déplacement périlleux à Métlaoui. Enfin, le quatrième match de cet après-midi constituera un duel entre les deux mal classés du groupe, l'AS Réjiche (6e) et l'ES Sidi Bouzid (5e).

Le programme

A Radès

C Africain -US Monastir

A Béja

O Béja -AS Soliman

A Mahdia

AS Réjiche -EO Sidi Bouzid

A Métlaoui

ES Métlaoui -USB Guerdane