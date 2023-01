Algérie: Chutes de neige à l'est du pays - D'importants moyens mobilisés pour rouvrir la circulation

D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés dans plusieurs wilayas de l'est du pays pour rouvrir la circulation au niveau des axes routiers bloqués par la neige dans la nuit de samedi à dimanche,

CONSTANTINE — D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés dans plusieurs wilayas de l'est du pays pour rouvrir la circulation au niveau des axes routiers bloqués par la neige dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris auprès des directions des Travaux publics (DTP).

Dans la wilaya de Constantine, 125 cantonniers et 43 engins ont été mobilisés par la direction des Travaux publics pour dégager les routes bloquées par les neiges sur les axes où des points noirs ont été signalés.

Selon le chef de bureau du service entretien et exploitation de la DTP, Brahim Lakroum, les agents mobilisés dans six cantons ont été chargés de rétablir la circulation sur les routes enneigées dans plusieurs communes des zones rurales et montagneuses.

Il a précisé que dix chasse-neige, 9 véhicules de transport, 6 pelles et rétro-chargeurs, 6 niveleuses et 12 véhicules d'interventions relevant d'entreprises publiques ou privées du secteur des travaux publics ont été mobilisés pour l'enlèvement des neiges et l'épandage de sel sur les voies.

A Khenchela, la direction des Travaux publics a mobilisé 10 chasse-neige, 14 camions, 12 tracteurs agricoles équipés d'épandeurs de sel, pour assurer le déblocage de la circulation sur le réseau routier local.

Zaouad Zahana, directeur local des Travaux publics, a assuré, pour sa part, que "tous les moyens matériels ont été mobilisés et mis au service de 24 cadres de la direction du secteur, 72 travailleurs, 31 chauffeurs et 3 conducteurs d'engins, pour ouvrir les routes enneigées dans la wilaya où la poudreuse a atteint 25 cm".

Dans les différents cantons de la direction des Travaux publics de la wilaya de Khenchela, des équipes de permanence ont été mises en place afin d'assurer les intervenions où cela est nécessaire pour rétablir le trafic.

A Sétif également, les responsables locaux du secteur des travaux publics ont mobilisé les équipements et personnels, dont des cadres de la DTP, pour rétablir la circulation sur le réseau routier local.

Pour ce faire, 96 engins, soit 18 chasse neige, 15 rétro-chargeurs, 13 tracteurs, 48 véhicules 2,5 tonnes d'épandage de sel, 2 niveleuses ont été mobilisés ainsi que 650 travailleurs qui interviennent notamment dans la région nord de la wilaya, où les plus importantes chutes de neige sont enregistrées, à savoir Bougaa, Guenzet, Serdj El Ghoul et Béni Aziz.

A Guelma, la direction des Travaux publics a mobilisé 7 chasse neige et divers autres engins utilisés pour dégager la neige accumulée sur la voie carrossable en plusieurs points du réseau routier local.

Selon le directeur des Travaux publics de la wilaya de Guelma, Salem Nouacer, le matériel mobilisé englobe des chasse-neige, des véhicules d'épandage de sel, des niveleuses et 4 camions légers de transport des travailleurs des communes.

Le responsable a précisé que les interventions sont effectuées sur les routes nationales, à Tamlouka, Ain Sandel, Ain Larbi, Bendjerrah et Hammam N'baïl.

De nombreuses autres interventions ont été effectuées pour ouvrir la circulation sur les axes routiers de l'Est du pays, où des aides ont été apportées aux citoyens.