Gabon: L'ONG DrépaZéroCytose Gabon invite au dépistage prénuptial

L'ONG DrépaZéroCytose Gabon animera une conférence de presse ce 26 janvier 2023 à la mairie d'Owendo. Ladite conférence de presse va s'articuler autour du "Dépistage Prénuptial de la Drépanocytose".

L'ONG DrépaZéroCytose [Sickle Cell Disease Organization of Gabon - SCDOGa] organise, en partenariat avec la Mairie d'Owendo, une conférence de presse sur le Thème : " L'intérêt du Dépistage Prénuptial de la Drépanocytose ". Ce sera à 10h00.

En effet, après une première conférence de presse organisée dans la commune de Franceville et vu le besoin exprimé par les présidents des Conseils municipaux, les personnels de santé et les leaders religieux, l'ONG DrépaZéroCytose Gabon a décidé de mettre à disposition son savoir et son savoir-faire au service des populations de la province de l'Estuaire par une l'organisation d'une conférence de presse.

Un panel composé de 6 intervenants (chercheurs, personnel médical et scientifique, patients drépanocytaires et autres sympathisants à la cause), sont prévus pour cet événement spécial.

Ce sera l'occasion pour les différents intervenants scientifiques de sensibiliser davantage les présidents des Conseils municipaux d'Owendo, Libreville et d'Akanda, les responsables des structures de santé et Leaders religieux sur cette hémoglobinopathie, qui touche sans distinction, toutes les classes de la société gabonaise et qui représente un lourd fardeau pour les familles touchées.

Vous souhaitez être acteur de cet évènement ? N'hésitez pas !

Contactez au plus vite l'ONG :

Par téléphone au : 066 67 12 60

Ou par mail : contact@scdoga.org

Dr Lucrèce Marcelline DELICAT LOEMBET

Présidente de l'ONG DrépaZéroCytose Gabon