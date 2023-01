Soudan: Daglo appelle les citoyens de l'Est à s'unir et à rejeter le tribalisme et régionalisme

Wad Sharifie, Kassala — Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant des Forces de Soutien Rapide, Général Mohamed Hamdan Daglo, a appelé les citoyens de l'Est Soudan à s'unir, à renoncer au racisme et au tribalisme, à se tenir à l'écart des rivalités entre les tribus et à travailler ensemble pour l'intérêt de l'Est et du Soudan.

Dans son discours devant un rassemblement de population pour l'éloge funèbre du chef Ahmed Attia et de ses deux compagnons, il a salué les citoyens de la ville de Wad Sharifie dans la localité rurale de Kassala, il a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes et à la tribu des Bani Amer et à tous les peuples de l'Est Soudan pour leur grande perte.

Daglo a souligné les actions du défunt chef Ahmed Attia, en disant que "nous le connaissions comme un homme d'harmonie, généreux et de bonne moralité. Nous l'avons connu dans les moments d'adversité. Il était honnête et compatissant. Nous n'avons vu que de la bonté et des mots gentils de sa part".

Pour sa part, le Wali (gouverneur) de l'Etat de Kassala, Khogali Hamad, a dit que le défunt chef Ahmed Attia était une source de sagesse, un amoureux du bien et de la paix, soulignant que la visite du Vice-Président du Conseil de Souveraineté dans l'Etat vise à participer à l'éloge funèbre du défunt chef Attia et à affirmer son statut d'homme sage de l'administration civile.

Le chef Général (Nazir) de la tribu des Bani Amer, Ibrahim Daglal, a exprimé ses remerciements et sa gratitude pour la visite du Général Daglo, qui, a-t-il dit, était un honneur pour eux et leur fils défunt Ahmed Attia, soulignant qu'ils soutiennent la stabilité du Soudan et l'unité de son peuple et de sa terre.

La SUNA a appris que la cérémonie d'éloge funèbre a été assistée par de grandes masses de peuples, le gouvernement de l'État de Kassala et son comité de sécurité, les leaders de l'administration indigène et des sectes soufies, ainsi que des représentants du Haut Conseil de l'administration indigène au Soudan, dirigé par le sultan Siddiq Wadaa.