Afrique: CHAN 2022 - Webetu Abate (Coach Ethiopie) - " Ce n'était pas un mauvais tournoi pour nous "

Le sélectionneur de l'Éthiopie, Webetu Abate, a salué le parcours de son équipe lors du Championnat d'Afrique des Nations en Algérie, malgré son élimination en phase de groupe.

Le sélectionneur éthiopien a indiqué que c'est un processus étape par étape pour son équipe, qui a terminé à la dernière place du groupe A avec seulement un point après sa défaite 1-3 contre la Lybie lors du dernier match du groupe A, samedi à Annaba.

" Ce n'était pas un mauvais tournoi pour nous. Nous avons très bien joué lors du premier et du deuxième match, mais ça n'a pas été le cas ce soir. Nous avons construit une équipe au cours des deux dernières années. Nous avons participé à la CAN et au CHAN. Il n'y a pas de pression. Nous avançons pas à pas ", a déclaré Abate.

L'Éthiopie a perdu son avance en première mi-temps pour s'incliner 1-3 face aux champions de 2014. Abate déplore le fait que son équipe n'ait pas saisi sa chance pendant le tournoi.

" Nous avions une meilleure chance de nous qualifier. Nous étions dans une bonne situation mais ce match ne s'est pas déroulé comme nous le pensions. Nous avons mené au score mais avons concédé un but simple. Je ne veux pas blâmer mes joueurs. Nous avons poussé pour obtenir l'égalisation, ce qui nous a exposés. Nos adversaires étaient également bons, ils nous ont mis en difficulté. Félicitations à la Lybie. Ils méritent de gagner ce soir " a indiqué le sélectionneur Ethiopien dont les propos ont été relayés par Cafonline.

Malgré la victoire, la Libye et l'Éthiopie quittent la compétition, certainement avec des leçons apprises.

" Les équipes sont assez compétitives. Les équipes ont de bons joueurs techniques et tactiques. Nous étions dans le groupe des hôtes comme lors de la CAN. Nous tirons les leçons et espérons revenir plus forts ", a conclu Abate.

Le CHAN 2022 marque la troisième participation de l'Éthiopie. Elle n'a jamais dépassé la phase de groupe.