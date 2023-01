Centrafrique: Vers un référendum constitutionnel - Réactions contrastées de la classe politique

En Centrafrique, la cour constitutionnelle a déclaré vendredi 20 janvier conforme à la Constitution la loi relative à l'organisation des référendums votée le 28 décembre dernier par les députés. Réactions contrastées à Bangui entre soutiens du pouvoir et opposition au président Touadéra.

La cour avait été saisie par le président Touadéra lui-même pour un contrôle de constitutionnalité. Il est donc autorisé à promulguer ce texte qui ouvre la voie à l'organisation d'un référendum constitutionnel. Rappelons qu'en septembre dernier, la cour s'était opposée au processus d'écriture d'une nouvelle loi fondamentale. Fin octobre, la présidente de l'institution Danièle Darlan avait été mise à la retraite d'office.

Si pour les partisans du président Faustin Archange Touadéra, cette nouvelle décision de la Cour est un pas de plus vers une nouvelle Constitution qu'ils souhaitent, pour ses opposants, c'est un coup de plus porté aux institutions.

Vite un référendum pour Héritier Doneng

Héritier Doneng, président du Front républicain, mouvement qui soutient le chef de l'État, affiche sa satisfaction. Il faut maintenant vite organiser un référendum, explique-t-il, joint par Amélie Tulet, de la rédaction Afrique.

" Nous sommes impatients que ce référendum ait lieu dans de brefs délais. Nous voulons que ce référendum ait lieu d'ici même le mois de mars. Il faut que ce référendum ait lieu, ça va nous permettre de procéder aux réformes institutionnelles et de donner la chance à tous les Centrafricains de participer pleinement à ce processus et que le pays soit dans l'état que nous avons toujours souhaité. Cette réforme constitutionnelle n'a que pour objectif de parvenir à un avenir radieux de la République centrafricaine, et non des ambitions politiques. Pour nous, nous avons dit que cette Constitution ne cadre plus avec nos réalités économiques, c'est une Constitution caduque, c'est une Constitution discriminatoire. Le peuple aujourd'hui a confiance dans cette réforme constitutionnelle, le peuple est prêt aux réformes et à aller aux urnes pour exprimer ses intentions. "

La cour constitutionnelle actuelle est " illégitime " pour Martin Ziguélé

Pour la coalition BRDC (pour Bloc républicain pour la défense de la Constitution) en revanche, cette décision de la cour constitutionnelle est sans valeur. Pour le député Martin Ziguélé, porte-parole du BRDC, depuis que la présidente de la Cour, Danièle Darlan, a été mise à la retraite d'office en octobre, la Cour constitutionnelle actuelle n'est plus légitime, elle est " aux ordres " du président Touadéra, explique t-il au micro de Amélie Tulet.

" Pour nous, la Cour constitutionnelle est illégitime, tous les actes qu'elle posera pour nous sont des actes illégitimes. Aucun référendum ne se fera sans que le BRDC s'y oppose et l'ensemble des partis et associations. Nous expliquerons au peuple centrafricain qu'il faut dire " non " : un État, c'est le droit, un État c'est la justice et l'État c'est le respect de la Constitution. Nous ne pouvons pas cautionner une démarche qui tend à remettre en cause la hiérarchie des normes dans notre pays. C'est une démarche antidémocratique que nous ne pouvons que combattre. C'est le président Touadéra qui veut la modification de la Constitution pour obtenir un troisième mandat, c'est le but de la démarche ! Ce que nous allons faire : nous allons continuer à mobiliser la population parce que nous ne sommes pas tout simplement en 1979 où, avec la dictature de Bokassa, il faisait passer tout ce qu'il voulait. "